Afviser mors Ronaldo-plan

Der er en masse rygter om Cristiano Ronaldos fremtid i Juventus, og fredag blandede spillerens mor, Dolores Aveiro, sig også i sagen. Hun lover nemlig at overbevise sin søn om at vende hjem til Portugal for at tørne ud for Sporting CP, der netop har vundet det portugisiske mesterskab.

- Jeg skal nok tale med ham om at skifte tilbage. Han kommer til at spille på Alvalade (Sporting CPs stadion, red.) i næste sæson, siger superstjernens mor ifølge Reuters.

Den plan skydes imidlertid hurtigt ned.

Ronaldos mor lover, at hun nok skal få ham til Sporting. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Ronaldo har godt nok et særligt forhold til Sporting CP, hvor han startede karrieren i sin tid, og mange har også tidligere spekuleret i, om den 36-årige portugiser kunne vende hjem for at afslutte karrieren i klubben på et tidspunkt. Men det bliver altså ikke nu, lyder det klart og tydeligt fra spillerens agent, Jorge Mendes.

- Cristiano er stolt over, at Sporting CP har vundet titlen, hvilket han også har sagt. Men i øjeblikket omhandler hans karriereplaner ikke Portugal, siger Jorge Mendes ifølge avisen Record.

Det er noget af et maskespil, hvor Cristiano Ronaldo og hustruen Georgina Rodriguez ender. Foto: Christopher Pike/Ritzau Scanpix

I stedet skriver Record, at Cristiano Ronaldo ventes at blive i Juventus i yderligere et år, og ellers vil han skifte til en klub, der har ambitioner om at vinde Champions League i næste sæson.

36-årige Ronaldo har et år tilbage af sin aftale med Juventus.

