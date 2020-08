Afviser utroligt millionskifte

Jens Odgaard har takket nej til et stort millionskifte til Trabzonspor.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde den tyrkiske topklub udset sig den 21-årige danske angriber og var klar til at lave en handel med Odgaards italienske arbejdsgiver Sassuolo, der kunne løbe op i niveauet 55-60 mio. kr.

Odgaard var set som en erstatning for den tidligere FC Midtjylland-bomber Alexander Sørloth, der er på vej til RB Leipzig.

Udsigten til at miste nordmanden, der i sidste sæson blev ligatopscorer i Tyrkiet, fik Trabzonspor-træner Eddie Newton til at kigge mod en anden skandinav, men Odgaard ser ikke sin fremtid i Tyrkiet.

Jens Odgaard var i sidste sæson udlånt til Heerenveen, og det tidligere Lyngby-talent nåede at nette syv gange i Æresdivisionen, inden coronaen afbrød sæsonen.

Han vender nu tilbage til Sassuolo, men kan meget vel tænkes at have fundet en ny klub, inden transfervinduet smækker i.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har andre end Trabzonspor vist interesse for angriberen. Der er følere fra blandt andet Frankrig, Belgien, Tyskland og Rusland.

- Jeg kan ikke kommentere konkrete navne eller lande, men vi mærker, at der er interesse for Jens. Nogle vil købe, andre vil leje.

- Nu starter han i første omgang op i Sassuolo, og så må vi se, om det bliver der eller et andet sted, han skal være i den kommende sæson, siger Jens Odgaards agent, Simon Friis.

Konkurrencen er hård for Jens Odgaard i Sassuolo, hvor Francesco Caputo høvler mål ind. Odgaard er noteret for en enkelt Serie A-kamp for klubben. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

Den 21-årige danskers problem i Sassuolo hedder Francesco Caputo.

Den rutinerede italiener sidder tungt på pladsen som frontangriber og scorede hele 21 gange i Serie A i sidste sæson.

Sassuolo har også franskmanden Gregoire Defrel, som man sidste sommer lånte i AS Roma i en handel, der forpligtede klubben til senere at købe ham for 67 mio. kr.

Jens Odgaard har kontrakt med Sassuolo to sæsoner endnu. Klubben hentede ham i 2018 i Inter, som et år tidligere havde købt ham i Lyngby.

Den blonde angriber var kun 16, da han scorede sit første Superliga-mål, og han er længe blevet anset for et af de største danske talenter.

Jens Odgaard er noteret for fem kampe på U21-landsholdet, men var ikke med i den trup, som landstræner Albert Capellas offentliggjorde mandag.

