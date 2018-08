Agent løfter sløret: 'Cornelius holdes som gidsel'

Atalanta fik et brag af en åbning på Serie A mandag aften, da oprykkerne Frosinone blev ekspederet tilbage til Lazio-regionen med en 4-0-lussing.

Der var ikke plads til Andreas Cornelius i startformationen, og den danske angriber endte med at se hele opgøret fra bænken.

Dermed har han endnu til gode at være med fra start for sin klub denne sæson, hvor det foreløbig er blevet til fem kampe - fire i Europa League-kvalifikationen samt ligapremieren mandag.

Det går fint i tråd med det Facebook-indlæg, hans agent Per Steffensen mandag lagde op, hvor han dissekerer Cornelius' forhold til Atalanta og den pine, danskeren befinder sig i.

Steffensen, der selv er tidligere professionel fodboldspiller og mangeårig agent på højeste niveau, beskriver forløbet fra Atalantas voksende interesse, mens Cornelius var i Cardiff City, over en overkommelig kontraktforhandling til et stadigt dårligere forhold til cheftræneren og en ulykkelig udgang på en forlist transfer denne sommer.

- Ret hurtigt i opstartsfasen fik vi dog et ildevarslende indtryk af, at træner Gasperini måske alligevel ikke var helt så vild med AC (Andreas Cornelius, red.) som spillertype, som efterretningerne var gået på. Det var forvirrende, og ret hurtigt fik vi den ubehagelige fornemmelse af, at ledelse og træner måske ikke havde været helt enige i valget af den høje, danske bomber, skriver Per Steffensen om perioden sidste år, da Cornelius var skiftet fra FC København.

Forventede grønt lys til transfer

Gasperini ville spille fodbold og bruge Cornelius anderledes, end den danske delegation havde ventet. Høje indlæg var no go. Alligevel formåede Cornelius at få spilletid og score mål. Han blev tilmed månedens spiller i klubben i december/januar. Alligevel syntes forholdet til Gasperini langt fra godt.

- Derfor var mine forventninger ved et evalueringsmøde her medio juli i Bergamo, at klubbens ledelse ville give grønt lys for, at vi kunne se efter en anden klub, der bedre var i stand til at implementere Cornelius’ kvaliteter som boksangriber, skriver Per Steffensen.

Næste opgave: Italiensk gudinde med begrænset erfaring Hvem er Atalanta? En traditionsrig italiensk klub fra den norditalienske by Bergamo. Klubben har dog aldrig været blandt de bedste og har også i dette årtusinde brugt flere år i Serie B. Dens bedste placering er en fjerdeplads i sæsonen 2016/17. Har de så aldrig vundet noget? Jo, i 1963 vandt Atalanta den italienske pokalturnering, Coppa Italia. La Dea (gudinden), som klubben kaldes, havde den danske OL-helt Flemming Nielsen med på holdet i finalen mod Torino, og selv over 50 år efter triumfen bliver han stadig genkendt og hyldet, når han besøger byen. Hvad med sidste sæson? Træner Gian Piero Gasperini førte sit hold til en syvendeplads, og det snuppede dermed Italiens sidste europæiske plads. Hvem er den største profil? Lille Alejandro Gómez er en arbejdsom kreatør, og hans lave tyngdepunkt og hurtighed gør det svært for andre at fange den alsidige offensivspiller. Han er anfører i klubben og fik i en alder af 29 landsholdsdebut for Argentina i sommeren 2017. Andre der skal holdes øje med? Stjerneskuddet Musa Barrow og lejesvenden Duván Zapata. Sidstnævnte er en stor, stærk angriber og blandt andet hentet, fordi Andreas Cornelius slet ikke har slået til. Har de stor europæisk erfaring? Nej, Atlantas optrædender i Europa har været meget sporadiske. De var første gang med i 1963 og skulle derefter vente næsten 25 år på næste kamp. I 1988 var de i semifinalen i Pokalvindernes turnering, og de nåede i sidste sæson 1/16-finalen i Europa League. Her tabte de 3-4 til Dortmund. Hvordan nåede de playoff-runden? Italienerne trådte ind i 2. runde, hvor de slog Sarajevo med sammenlagt 10-2. I 3. runde ser Hapoel Haifa ud til at blive ekspederet ud uden problemer. Atalanta vandt 4-1 i Israel og sejrede 2-0 i Italien. Andreas Cornelius kom ind til sidst og lavede målet til 2-0. Ellers noget? Klubbens hjemmebane, Stadio Atleti Azzurri d’Italia, er noget af en antikvitet og ikke blåstemplet af UEFA. Det betyder, at Atalanta må spille sine europæiske hjemmekampe andre steder. Kampen mod FCK i næste uge bliver spillet på Sassuolos normale hjemmebane, Stadio Citta del Tricolore, i Reggio Emilia et par timers motorvejskørsel fra Bergamo. Vis mere Luk

Men sådan skulle det ikke gå. Atalanta solgte angrebskollegaen Andrea Petagna til SPAL, fordi de ifølge Per Steffensen 'så større potentiale i Cornelius'. Han skulle med andre ord blive en vigtig spiller denne sæson.

Kun en overordentlig stor sum penge kunne få ham væk. Og en lejeaftale kunne ikke komme på tale. Og så skete det. En anden Serie A-klub, som Per Steffensen betegner som 'god og anerkendt', henvendte sig med et lukrativt tilbud.

Tages som gidsel

- Atalanta ville have (hold nu fast) 150 % mere end de havde betalt FCK året før! Den anden klub ville betale 100% mere end Atalanta havde givet hos København. En fantastisk deal for alle. Og stadig en meget stor og flot pris for Atalanta. Mente vi. Men nej, Atalanta stod fast på en endnu højere kæmpepris på deres danske angriber, der lige nu er 3. valg som midterangriber til startopstillingen.

- Synd og ærgerligt at Cornelius tages som gidsel i en sag som denne, men det er ikke sjældent set, at klubledelser er kyniske, når en spiller kan handles. Frikøbsklausul i kontrakten skal være tilstede vil nogen så anfægte. Det er dog ikke altid let at få i en aftale, og ofte er beløbene alligevel så høje, at det gør det nærmest overflødigt at have stående i kontrakten, skriver Per Steffensen.

Han tilføjer, at der har været bud efter Andreas Cornelius i flere lande, heriblandt Spanien, Holland og Belgien, hvor transfervinduet fortsat er åbent.

Næste mulighed for at imponere cheftræner Gasperini er i øvrigt mod de tidligere kollegaer, FC København, i Europa League-playoff torsdag.

