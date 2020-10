Agenten raser: Lægger sag an mod klubben

Lasse Schöne ser ud til at have spillet sin sidste kamp for italienske Genoa.

Forleden blev danskeren nemlig udeladt af truppen til efterårssæsonen i Serie A, og alt tyder på, at det blot er et spørgsmål om tid, før han er væk fra klubben.

Men Lasse Schöne er ikke kun i en uheldig situation sportsligt. Klubben skylder nemlig også danskeren noget løn og bonusser fra den forgangne sæson, og derfor går han og agenten Revien Kanhai nu rettens vej. Det siger agenten til Voetbal International.

- Vi har allerede givet udtryk for vores mening i denne uge, men vi vil ikke lade det passere. Lasse bliver behandlet på en skandaløs måde, og da aftalerne har været misligholdt i et stykke tid nu, skrider vi nu til handling.

- Vi lægger sag an med det samme, fordi det strider mod juridiske garantier og lignende forhold fra FIFA og CAS. Der er sendt et brev, der informerer klubben om denne misligholdelse af kontrakten, siger Revien Kanhai.

Revien Kanhai er heller ikke imponerede over Genoas opførsel i forbindelse med slutningen af transfervinduet.

- Genoa har handlet bevidst og i ond tro ved ikke at registrere ham i det italienske forbund og kun informeret os et par timer før, da vinduet allerede var lukket i de fleste af de store lande. Hvis de havde gjort dette i god tid, ville der stadig have været tid til at opløse kontrakten eller finde en anden klub, siger han.

Lasse Schöne, der er 34 år, har kun spillet én sæson i Genoa. Tidligere har han spillet for blandt andre Ajax i Holland.

Lasse Schöne er ikke udtaget til Danmarks kampe i denne landsholdsperiode. Video: Ritzau Scanpix

