Agentkone bryder sammen på tv

Inter-angriber Mauro Icardis kone og agent, Wanda Nara, var ifølge Sky Sport Italia skyld i, at Luciano Spalletti flåede anførerbindet af argentineren.

I de efterfølgende kampe mod Rapid Wien og Sampdoria udelod Spalletti helt Icardi fra Inter-truppen,

Nu reagerer agentkonen på de konsekvenser, det har haft for sin mand.

- Da Mauro mistede sit anførerbind, var det ligesom at miste et ben for ham.

- Han er stolt af at bære Inter-trøjen, og han har aldrig tænkt på pengene. Det var svært at overtage bindet efter Zanetti, og han gjorde alt for at ære sin anførerrolle.

- Jeg troede ikke, at det kunne ske, siger en grædende Wanda Nara til tv-programmet Tiki Taka ifølge Bild.

Klubbens sportsdirektør, Giuseppe Marotta, uddybede årsagerne til anførerskiftet efter Naras udtalelser.

- Det er ikke en straf at tage anførerbindet fra ham. Når man er en familie, må forældrene nogle gange tage svære beslutninger, så børnene kan blive opdraget.

- Vi har personligt forklaret beslutningen over for Mauro (Icardi red.). Jeg så Wanda græde, og det gør mig ondt, siger Giuseppe Marotta ifølge Bild.

Icardi blev sendt på tribunen til kampen mod Sampdoria. Foto: Daniele Mascolo.

Blandede sig i trænerens beslutninger

Det var blandt andet nogle kontroversielle udtalelser, der endte med at koste for den argentinske stjerneangriber. Wanda Nara havde et par forslag til Luciano Spallettis taktik i fodboldprogrammet Tiki Taka.

- Mauro har altid scoret mål, og Lautaro scorede mod Parma takket være god bevægelse fra Mauro, som bliver serviceret meget lidt.

- Måske Spalletti skulle spille dem begge sammen og drage fordel af, at de kender hinanden og er venner. De er ikke rivaler, sagde Wanda Nara.

Wanda Nara var desuden meget kontant og offentlig i forbindelse med en kontraktforhandling mellem Icardi og Inter.

Det fik Luciano Spalletti til at reagere og tage anførerbindet fra Mauro Icardi, som han ellers havde båret siden 2015.

- Der er sket ting omkring ham, som har forstyrret ham og det hold, som han var anfører for, sagde Luciano Spalletti ifølge Sky Sport Italia.

Mauro Icardi har kontrakt med Inter frem til sommeren 2021.

