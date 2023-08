AGF-profil tæt på Udinese

AGF er snublende tæt på at sælge en af deres store forsvarsprofiler til Udinese.

Tidligere onsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at aarhusianerne har afvist to bud fra Serie A-klubben, men i løbet af de seneste timer er italienerne igen kommet til fadet og indset, at hvis de vil nå at lande stopperen, inden vinduet smækker i 1. september, så skal det være nu.

Og netop de overvejelser har for alvor sat skub i dialogen med AGF og 'TK', der altså nu nærmer sig en aftale med Udinese.

Som Ekstra Bladet forstår det, er der lagt op til en kontrakt for de næste fem år, men der mangler stadig et par formelle ting, før det er sådan, det ender, og derfor kan kontraktlængden i princippet stadig nå at ændre sig.

AGF og Udinese har ligget i forhandlinger i et godt stykke tid efterhånden, og alt tyder altså på, at AGF endnu engang må vinke farvel til en bærende skikkelse i den defensive kæde.

Tidligere i vinduet solgte 'De Hviie' Yann Bisseck for mere end 50 millioner kroner til Inter.

Ifølge B.T. skal han til lægetjek i den italienske klub inden længe.

Ifølge italienske medier skulle prisen ligge på cirka 22 millioner kroner.

Og tirsdag opjusterede AGF da også deres regnskab med 20 millioner kroner i forbindelse med, at Adam Daghim skiftede til Salzburg.

'TK's' aftale med AGF løb til slutningen af 2026.