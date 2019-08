Alle er enige: Schöne i stort skifte

Choksejr i Aalborg: Se Highlights her

Lasse Schöne har de sidste mange år været en profil hos Ajax, men nu ser tiden i den hollandske klub ud til at være forbi.

Således melder italienske Sky i dag, at Genoa og Lasse Schöne er nået frem til en aftale, som sender danskeren til Serie A-klubben.

Aftalen skal angiveligt være på to år, men der er option på yderligere et år.

- Præsident Preziosi lukkede aftalen efter et forløb med to måneders forhandlinger, lyder det.

Hos Sky Italia gør de opmærksom på, at Schöne er den anden Ajax-spiller, der skifter til Italien, efter Matthijs de Ligt skiftede til Juventus tidligere på sommeren.

Mediet gør også opmærksom på, at danskeren er den udlænding i Ajax med flest kampe i klubbens historier og peger på, at han har gode evner inden for frispark, hvor de fremhæver målet mod Real Madrid i Champions League.

Artiklen fortsætter under billederne

Schöne i kamp for landsholdet. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Schöne og de Ligt skal nu spille på hver deres hold i Italien. Foto: AP /Peter Dejong

Og der er ikke blot tale om et italiensk rygte. Også Algemeen Dagblad i Holland fortæller om skiftet.

- Efter mere end syv sæsoner og med 286 officielle kampe afsluttes æraen med Lasse Schöne hos Ajax.

- Den 33-årige danske midtbanespiller rejser til Genova, Italien, hvor han vil underskrive en to-årskontrakt med en mulighed for en ekstra sæson, lyder det, mens der henvises til, at det kun er detaljer, der mangler, før skiftet offentliggøres.

Også transferguruen Gianluca di Marzio fortæller om skiftet, som ingen af klubberne endnu har bekræftet.

I Genoa får Lasse Schöne dansk selskab i omklædningsrummet, da også Lukas Lerager er på kontrakt. Sidste sæson kæmpede man for at undgå nedrykning, men i år håber klubben at spille med lige under toppen.

