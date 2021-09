Andreas og Bologna i mareridt på San Siro

Kampen var stort set allerede afgjort ved pausen, da Inter lørdag tog imod Bologna og Andreas Skov Olsen i Serie A.

Mandskabet fra Milano kom stormende ud af startblokken og var foran 3-0 efter de første 45 minutter. Kampen endte med et nederlag på 1-6 til Bologna, der ikke havde ret meget styr på spillet i bageste geled.

Andreas Skov Olsen startede inde for Bologna for første gang i sæsonen, men det blev altså ikke til nogen mindeværdig aften for danskeren og hans hold.

Kampen var kun en håndfuld minutter gammel, da Lautaro Martínez sendte Inter i front. Herefter skulle der gå 25 minutter, før nettet igen blafrede.

Men så skete det også to gange inden for kort tid. Først scorede Milan Skriniar til 2-0, hvorefter Nicolò Barella sparkede bolden i mål til 3-0.

Andreas Skov Olsen startede for første gang i sæsonen inde for Bologna i lørdagens kamp. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Små ti minutter inde i anden halvleg blev ondt værre for Bologna, da Matías Vecino gjorde det til 4-0.

Det fik Bologna-træner Sinisa Mihajlovic til at sende tre nye folk på banen, men udskiftningerne hjalp ikke. Efter lidt over en times spil scorede Edin Dzeko til 5-0.

Bosnieren fulgte op på scoringen et par minutter efter, da han igen scorede.

Kort før slutfløjt fik gæsterne pyntet lidt på resultatet, da Arthur Theate reducerede til 1-6.

Sejren sender de forsvarende mestre op på ti point for fire kampe.

Det rækker til en øjeblikkelig førsteplads, men Inter kan de kommende dage blive overhalet af adskillige hold, i takt med at resten af kampene i runden bliver afviklet.