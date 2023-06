Angel Di Maria forlader Juventus

Veteranen Angel Di Maria stopper i den italienske storklub Juventus efter blot en enkelt sæson.

Det bekendtgør han selv i et opslag på Instagram. Her tager han afsked med klubben, som han nåede at spille i alt 40 kampe og lave 8 mål for.

- Jeg siger farvel med ro i sindet, fordi jeg har givet alt for at hjælpe klubben med fortsat at vinde titler, men det var ikke muligt.

- Jeg rejser herfra med den bitre smag af, at det ikke lykkedes, men også med glæden over at have fået mange nye venner i et fantastisk omklædningsrum, skriver Di Maria.

Rygtes til Saudi-Arabien

Offensivspilleren kom til Juventus sidste sommer efter syv sæsoner i Paris Saint-Germain. Tidligere har han optrådt for Manchester United, Real Madrid og Benfica foruden barndomsklubben Rosario i hjemlandet.

Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Di Maria, der i december blev verdensmester med det argentinske landshold, kan nu erhverves på en fri transfer, og kan ifølge AFP meget vel blive det næste topnavn, der skifter til en saudiarabisk klub.

En kilde oplyser til nyhedsbureauet, at Di Maria figurerer på en liste med mere end ti tidligere Champions League-vindere eller verdensmestre, som saudiaraberne forventer at kunne lokke til Saudi Pro League.

Tirsdag underskrev den mangeårige Real Madrid-angriber Karim Benzema en aftale med Al Ittihad.