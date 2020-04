Angriber Eriksen: - Mangler karakter!

Selvom bolden ikke ruller for tiden i støvlelandet, bliver der stadig snakket fodbold. Det går ud over Christian Eriksen, der får en hård medfart fra Inter-legende

Christian Eriksens skite til Inter har ikke været en dans på roser indtil nu.

Otte kampe nåede han at deltage i, inden italiensk fodbold blev lukket ned.

Af de otte er han blevet skiftet ind i fem, har fået to hele kampe fra start og er blevet skiftet ud i den sidste.

At den danske midtbanekreatør ikke er gået direkte ind på holdet med en mere fast rolle, er der blevet lagt mærke til af en Inters helt store klub-ikoner.

Luis Suárez Miramontes vandt titler på stribe med Inter tilbage i 60'erne, og han er bestemt ikke imponeret over Christian Eriksens rolle i Inter indtil nu, det fortæller han til det italienske medie Tuttomercatoweb.

- Skuffet over Christian Eriksen? Ja. Fra hvad jeg kunne se, virkede han som en fremragende spiller (Da han kom til fra Tottenham, red.).

- Men det virker underligt, at træneren, der har købt ham, ikke lader ham spille. Han bliver skiftet ind og ud, men det var vel ikke, hvad han blev købt for?

- Han blev købt for at komme ind og gøre en forskel på holdet, fortæller 84-årige Luis Suárez Miramontes til mediet.

Christian Eriksen blev skiftet ind efter 66 minutter i første opgør af Coppa Italia- semifinalen mod Napoli. Inter tabte i øvrigt kampen hjemme på San Siro. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Det er altså ikke kun på de danske breddegrader, at der er blevet lagt mærke til Antonio Contes manglende tillid til Christian Eriksen.

Men her stopper legenden ikke sin kritik.

- Det virker for mig som om, at han mangler lidt karakter og aggresion.

- Han burde være meget mere: "Her er jeg, brug mig." I stedet virker han tilbageholdende.

- Men i Inter er der ikke brug for den slags spillere. Jeg håber, jeg tager fejl, men indtil nu har han skuffet mange Nerazzurri-fans. (Inter-fans red.), forklarer Luis Suárez Miramontes.

Inter-legenden skiftede selv til Inter Milan som verdens dyreste fodboldspiller fra Barcelona i 1961, og havde en gloværdig karriere hos Inter frem til 1970.

Her vandt han tre Serie-A titler, to Europa Cup trofæer og to Intercontinental titler.

Kritikken kommer altså fra en mand, der om nogen har en plads i hjerterne hos de hardcore Inter-fans.

Serie-A og italiensk fodbold har været nedlukket grundet coronavirussen siden marts.

Det er endnu ukendt, hvornår det vil være muligt at genoptage ligaen igen.

