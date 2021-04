Angriber Zlatan: 'En elendig kujon'

Zlatan Ibrahimovic er ikke i høj kurs hos foreningen PETA, der arbejder for dyrs rettigheder og trivsel.

Den svenske superstar er kommet i modvind, efter at avisen Expressen i en artikel har undersøgt 82 tilfælde af jægere, der har hentet eksotiske jagttrofæer hjem til Sverige. Her fortælles det, at Ibrahimovic skulle være en af dem, da han angiveligt nedlagde en løve for ti år siden i Sydafrika.

Derefter skulle han have fået diverse trofæer fra dyret - skindet og kraniet fløjet til sit hjem i Malmø. Avisen har bedt Ibrahimovic kommentere oplysningerne, men han er ikke vendt tilbage på forespørgslen.

Det har dog ikke holdt PETA tilbage. Foreningens engelske afdeling reagerede på historien, da den blev offentliggjort i Daily Mail:

'Zlatan Ibrahimović kan godt lide at fremstille sig selv som en løve, stolt og stærk - men hans glæde ved at skyde løver og andre dyr beviser, at han er en elendig kujon, der udfolder sine voldelige tendenser,' lyder det i opslaget, der linker til historien.

Milan-angriberen har hovedet af en brølende løve tatoveret på det meste af ryggen, men han har aldrig nævnt, om den har en betydning til en konkret jagt-oplevelse.

Det er hovedet af en brølende løve, der pryder ryggen på Zlatan Ibrahimovic. Foto: Chris Ricco/Getty Images

Den 39-årige svensker gjorde for nyligt comeback på det svenske landshold med to assists i to kampe efter en selvvalgt pause på fem år. Han er dermed oppe på 118 kampe i blå-gult, hvor han i alt har scoret 62 gange.

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+