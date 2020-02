Ankersen om coronavirus: Hylderne var tomme i mit supermarked

Når Peter Ankersen og Genoa på søndag igen skal kæmpe om vigtige point for at komme over nedrykningsstregen i Serie A, bliver det uden stemning fra tribunerne i Milano. Genoa gæster AC Milan og det legendariske San Siro, men opgøret spilles uden tilskuere, fordi der er coronavirus udbrud i Italien.

Lige nu forsøger de italienske myndigheder at få styr på smitten, og derfor er store offentlige forsamlinger i dele af Italien blevet forbudt frem til 1. marts. Det går altså også ud over fodbolden, hvor seks af de italienske kampe i den kommende runde spilles uden tilskuere.

Genoa ligger syd for Lombardiet, der er et af de værst-ramte områder i Italien, så man er indtil videre styret fri af problemerne med coronavirus, men mandag kunne Peter Ankersen for alvor mærke, hvordan smittefaren er ved at gøre sit indtog i Støvlelandet.

- Jeg var i supermarkedet, og der var hverken toiletpapir, pasta eller brød. Ting, man kan gemme eller fryse ned, var væk. Det er et tegn på, at folk er begyndt at tage deres forholdsregler, siger 29-årige Peter Ankersen om situationen til tipsbladet.dk og fortæller:

- Jeg stod også for nyligt i en elevator med en italiensk mand, der bare sagde; this is very, very bad. De ældre frygter det lidt mere, fordi det er dem, der bliver hårdest ramt, og derfor er det nok også dem, der hamstrer, så de ikke behøver komme ud så meget. Men jeg må sige, at jeg blev overrasket over, at hylderne var tomme.

Den tidligere FC København-profil har samtidig med den store fokus på fodbolden og Genoas redning fulgt med i situationen omkring coronavirus. Andet kan man næsten ikke.

- Jeg læser stadig danske nyheder, og det fylder meget, og vi får også sendt de italienske aviser til klubben. Så det står over det hele, og folk snakker om det. Men vi er som sagt et stykke fra, hvor det er slemt, så lige nu er det ved snakken.

- Folk forbereder sig på, at det (coronavirus) kan komme ned (til Genoa) ved at købe ting, og masker er også udsolgt over det hele. Men indtil videre er det ikke panisk. Tæt på hvor jeg bor, er der en lille espressoshop, hvor jeg henter kaffe, og også der snakker de om det. Så man må i den grad sige, at det er på alles læber, siger Peter Ankersen.

Han sørger selv for at huske hele tiden at vaske hænder, og så tænker han også over, hvad han rører ved, når han eksempelvis er i supermarkedet.

I weekenden drager han så med klubben til Milano i jagten på vigtige point, og her holder Ankersen fokus på fodbolden og opgaven, og så satser han på, at klubben har styr på sagerne.

For Peter Ankersen er det i øvrigt ikke første gang, at han spiller et stort og vigtigt opgør uden tilskuere.

- Vi spillede en landskamp i Serbien (november 2014, red.) i EM-kvalifikationen for lukkede døre, og det er bare specielt, når der ikke er fans og nerve i en kamp. Så kan det hurtigt minde om en preseason-kamp.

- Der må være meget ekko på et tomt San Siro. Det er jo et super fedt stadion, så det er ærgerligt, at opgøret skal spilles for lukkede døre, men sikkerheden er vigtigst, lyder det fra den 29-årige dansker, der også peger på, at det er ærgerligt, at et stort opgør som Juventus-Inter i weekenden er for lukkede døre.

Ankersen, der har en fortid i Esbjerg, Vejle, Rosenborg og Red Bull Salzburg, har spillet 15 Serie A-kampe i denne sæson. Han har kontrakt med klubben, hvor Lasse Schöne og Lukas Lerager også spiller, frem til sommeren 2021.

Aktuelt har Genoa et enkelt point op til Sampdoria, der ligger lige over nedrykningsstregen. Sampdoria har dog spillet en kamp færre end Genoa.

