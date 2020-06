Anonyme Eriksen: 'Sat ud af spillet'

To ellers formstærke danskere præsterede hver deres sløje indsats i gårsdagens ellers dramatiske kamp mellem Parma og Inter

Christian Eriksen kom flyvende ud af corona-pausen med mål, assist og en kåring som kampens spiller i løbet af de to første kampe efter genstarten af Serie A.

Siden har præstationerne haltet, særligt i søndagens udekamp mod Andreas Cornelius' Parma-mandskab, hvor Eriksen 'tog et skridt tilbage' i sin udvikling, som den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport skriver.

Avisen giver begge danskere den lave karakter 5 for deres uinspirerende indsats i opgøret, som trods alt blev til Inter-sejr med hiv og slæb i de døende minutter af opgøret. Efter to sene scoringer af to midtstoppere og en udskiftning af den danske midtbane-general.

Dødboldene ville ikke for Eriksen, som ellers sædvanligvis har en solid serv. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

For gennemskueligt

Kritikken af Eriksen går særligt på de manglende evner til at påvirke kampen, hvor ikke engang det ellers farlige frisparks-våben var ladt med skarpe skud for danskeren.

Roserne går derimod til Eriksens direkte modstander, den rutinerede Matteo Scozzarella, der uden større besvær fik lukket ned for det danske landsholds store stjerne, som træner Antonio Conte så sig nødsaget til at skifte ud med tyve minutter igen.

Skylden tilfalder dog ikke ham alene, men i næsten lige så høj grad den taktiske disponering.

'Hvis Eriksen bliver lukket ned, skal der være andre måder at nå Lautaro og Lukaku,' lyder det videre i analysen af den italienske avis.

Kort fortalt er det for gennemskueligt, at holdet vil lade danskeren finde holdets fløje, som skal hælde indlæg ind til de dygtige angribere.

Det duer ikke, hvis der kun er en nøgle på holdet, er vurderingen.

Eriksen må fortsat formodes at være en nøglefigur i Contes start-ellever, men det er tydeligt, at der skal lappes på hullerne i taktikken, hvis Inter for alvor skal drage nytte af danskerens egenskaber.

Andreas Cornelius blev lukket godt og grundigt ned af hollandske Stefan de Vrij. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Ingen opfølgning af Corner

Brandvarme Andreas Cornelius mødte også sin overmand i opgøret og får heller ikke nogen applaus for sin indsats. Det var selvsagt svært at gentage sidste rundes hattrick mod Genoa, men tæt på var den store angriber overhovedet ikke.

Stefan de Vrij havde styr på 'Corner', som formøblede de to store chancer, han fik i opgøret, men han kunne trods alt lune sig ved tilliden fra træneren, som gav ham 90 minutter på banen.

Opgørets store oplevelse var den tidligere Arsenal-spiller Gervinho, der gjorde mere eller mindre, som det passede ham, og som da også fik bolden i nettet for det undertippede hold.

Inter holder med sejren fast i deres solide greb om tredjepladsen i Serie A, mens mesterskabet bliver svært at vriste fra Juventus og Lazio. Det skal dog gå helt galt, hvis den ikke skal stå på Champions League næste sæson.

Parma fortsætter med deres ottendeplads deres fantastiske genrejsning oven på flere sæsoner med økonomisk krise og tvangsnedrykninger. Europæisk fodbold er matematisk set sågar heller ikke helt urealistisk med et relativt overkommeligt slutprogram.

