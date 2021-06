Antonio Conte reagerer på Eriksen-kollaps

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at Christian Eriksen faldt om i kampen mod Finland 12. juni.

Siden er reaktionerne strømmet ind fra nær og fjern, men én af dem der har holdt sig uden for rampelyset, er hans nu tidligere træner i Inter Antonio Conte.

De to havde et mærkværdigt forhold i Inter, hvor der skulle gå et år, før Christian Eriksen fik overbevist den italienske træner om sine kvaliteter.

I radioprogrammet "Radio anch’io sport" på den italienske radiostation Rai Radio1 forholder Antonio Conte sig nu til episoden med sin tidligere spiller.

- Det var et forfærdeligt øjeblik, og jeg så kampen helt alene. Der skete noget virkelig slemt. Jeg har tilbragt rigtig meget tid tæt på ham, og at se ham ligge der med åbne øjne ... Jeg fik det dårligt, og det ramte mig hårdt, forklarer han og uddyber:

- Jeg er glad for, at han fik den bedst mulige hjælp. Christian er igen i live. Vi er nødt til at takke hans holdkammerater og dem, der hjalp ham. Vi er nødt til at forberede os på sådanne situationer.

Christian Eriksen kunne heldigvis forlade Parken med livet i behold, og efterfølgende har han fået indopereret en ICD i brystet, som er en type hjertestarter. Om han kommer til at spille fodbold på højt niveau er tvivlsomt, men det er heller ikke det vigtigste lige nu, lyder det fra Antonio Conte.

- Jeg ønsker, at Christian tager det roligt, nyd livet. Derefter kan han kigge på mulighederne for at spille videre. Fodbold kommer i anden række.

Den tidligere italienske landstræner afslører i øvrigt også i interviewet, at han forventer at tage et sabbatår og tilbringe mere tid med sin familie og studere fodboldens udvikling.



I slut-maj sagde Conte sit job op i Inter.