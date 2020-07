Arrogant Zlatan til træneren: - Skift de andre ud

Zlatan Ibrahimovic er ikke kendt for at holde igen med sine udtalelser. Det fik AC Milan-træner Stefano Pioli at mærke lørdag aften

Zlatan Ibrahimovic havde netop lagt op til Ante Rebic' 4-1-mål, da svenskeren blev skiftet ud med en halv time igen i lørdagens opgør mod Bologna.

Det skulle 38-årige Zlatan langt fra være tilfreds med, så Milan-træner Stefano Pioli fik lidt ord med på vejen, skriver flere medier, herunder Calciomercato og Goal.

- Næste gang, så skift nogen af de andre ud, skulle Zlatan have sagt til træneren, mens han pegede ud på holdkammeraterne på banen.

Zlatan var langt fra tilfreds med at blive skiftet ud igen. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Pioli skulle angiveligt ikke have forstået, nøjagtigt hvad den svenske angriber sagde til ham.

- Han sagde noget, men jeg forstod ikke hvad. Jeg er nødt til at styre, for vi spiller kamp hver tredje dag, og Zlatan er lige kommet tilbage fra en skade. Det er vigtigt, at hele holdet er i stødet, sagde Milan-træneren efter opgøret.

Zlatan må tage til takke med at rotere lidt med de andre Milan-angribere, blandt andre Ante Rebic (th.). Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Ikke første gang

Udover Ibrahimovic var der flere andre genkendelige ansigter med i opgøret mod Bologna.

AC Milan havde deres danske nyerhvervelse Simon Kjær med fra start, mens Bologna stillede med den tidligere FC København-angriber Federico Santander i front.

Senere skulle Andreas Skov Olsen (træneren har været rasende på ham - læs mere her) blive skiftet ind, så der mod slut var tale om en dansker-duel mod landsholdskaptajnen Kjær.

Lige lidt hjalp det dog Bologna, der blev banket med 1-5 af Kjær, Zlatan og kompagni, selvom sidstnævnte utilfreds måtte lade sig udskifte i anden halvleg.

Episoden er ikke den første af sin slags.

I forrige Serie A-opgør gæstede Milano-holdet Napoli, og også her blev Zlatan skiftet ud efter en times spil.

Også her var han utilfreds, og det gik ud over en drikkedunk, der blev kastet i græsset. Han er ikke sådan at stille tilfreds, den gode Zlatan, heller ikke selvom hans hold egentlig har tur i den.

AC Milan er ubesejret i de seneste otte kampe og har derfor indtaget rækkens sjetteplads, som betyder Europa League næste sæson. Der er dog lige fire runder igen af Serie A.

Champions League er dog ude for rækkevidde trods sejren. Med 12 mulige point er der for langt op til Lazio, der har 13 point på Piolis tropper.

