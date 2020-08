Medie: Inter vil sende Eriksen retur til England

Det lignede begyndelsen på en ny og god udfordring for Christian Eriksen, da han rykkede til Inter i januar.

Dog fik Covid-19 fat i Italien og lukkede ligaen ned. Da den åbnede igen havde Inter-træner Antonio Conte designet sin opstilling til Eriksen, men det gik han hurtigt væk fra igen.

Siden har Christian Eriksens vej til spilletid været ganske hård, og det ser ikke ud til, at det bliver bedre.

Særligt ikke efter Inter og Conte tidligere på ugen blev enige om at fortsætte samarbejdet.

Det skriver den italienske sportsavis Corriere dello Sport.

Her bliver der endvidere peget på, at da Eriksen nu ser ud til at skulle bruge mere tid på bænken, så kan de ligeså godt få nogle penge i kassen for ham i stedet.

Prisen skulle lyde på omkring 375 millioner kroner.

Selv betalte Inter ifølge klubbens regnskab 200 millioner kroner for danskeren, og dermed vil de kunne skabe et pænt overskud på at have haft danskeren i mindre end et år.

I den forbindelse skulle det særligt være klubber i England, som kan blive Eriksens næste af slagsen.

Samtidig forlyder det, at Inter skulle nærme sig en spiller som Arturo Vidal, som vil gøre Christian Eriksens muligheder for spilletid endnu sværere.

Se også: Medie: Harder på vej mod chokskifte

Se også: Zlatans fremtid er på plads: Jeg er ingen maskot

Se også: Dolberg blev den store helt