Avis: Napoli afviser nyt milliardbud på Osimhen

140 millioner euro - svarende til en milliard danske kroner.

Det er, hvad Al-Hilal ifølge L'Equipe senest har budt på den nigerianske stjerneangriber Victor Osimhen, men beløbet er ikke stort nok.

Den franske avis mener således at vide, at Napoli har takket nej til Al-Hilals milliardbud, og at klubben forventer at modtage et nyt og forbedret bud fra saudiaraberne.

Buddet på de 140 millioner euro er blot et blandt flere, som Al-Hilal har fået afvist af Napoli.

Ifølge flere italienske medier forlanger Serie A-klubben i omegnen af 200 millioner euro - svarende til cirka 1,5 milliarder danske kroner - for at slippe Osimhen.

Den 24-årige angriber noterede sig i den forgangne sæson for 31 mål i 39 kampe.

Victor Osimhens nuværende Napoli-kontrakt løber til sommeren 2025.