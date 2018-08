Avis: Serie A-rival vil kapre Andreas Cornelius

På fredag lukker transfervinduet i Italien, og det betyder, at klubberne i denne uge skal have truppen på plads til den kommende sæson. Flere steder i støvlelandet er der med andre ord travlhed de kommende døgn.

Det gælder blandt andre Udinese, der gerne vil have en angriber inden lukketid, og klubben har i den forbindelse rettet blikket mod Andreas Cornelius.

Allerede i sidste uge kom det frem, at Udinese viser interesse for den danske angriber, og nu skriver Corriere di Bergamo, at Udinese har anmodet om at leje den danske landsholdsspiller. Umiddelbart vil en lejeaftale give god mening for Andreas Cornelius, der synes langt væk fra spilletid i Atalanta.

Ud af det blå tittede teenageren Musa Barrow frem i sidste sæson, og ham satser Atalanta stort på. Klubben har desuden sikret sig angriberen Duvan Zapata denne sommer, og det kan være et vink med en vognstang til Cornelius om at finde en ny arbejdsgiver, hvis han vil spille fast.

Løsningen findes måske i Udinese.

Utrolige Rooney med feber-aktion i sidste sekund

Se også: Kæmpe nedtur: Hele Tyskland griner ad danske Rønnow

Se også: Hurtig succes: Cristiano scorer lynmål i Juventus-debut