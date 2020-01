Balotelli får voldsom bøde for spark i ansigtet

Brescia-angriberen Mario Balotelli er endnu en gang i søgelyset.

Han har fået to spilledages karantæne og en bøde på 10.000 euro (knap 75.000 kroner) for at sparke en modspiller fra Cagliari i ansigtet i forsøget på at sparke til bolden i søndagens kamp i Serie A.

Det har disciplinærkomitéen bestemt, skriver Football-Italia.

Brescias Mario Balotelli efter, at dommeren Antonio Giua viste ham det røde kort. Cagliaris Fabio Pisacane prøver at rejse sig igen. Foto Emilio Andreoli/Getty Images

Balotelli går dermed glip af mødet med sin tidligere klub AC Milan på fredag samt udekampen mod Bologna.

Han nåede kun syv minutter på banen. Han blev skiftet ind, da der manglede et kvarter af kampen.

Brescia-spilleren kom til klubben i sommerpausen fra Olympique de Marseille.

Han har tidligere spillet for Inter, Manchester City, AC Milan, OGC Nice og Liverpool.

