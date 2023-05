BANG! Højlund med tordendrøn

Efter to nederlag på stribe kan Atalanta igen smage sødmen ved en sejr. Rasmus Højlund scorede sit ottende ligamål, og det var et flot et af slagsen

Seks kampe uden en fuldtræffer var virkeligheden for Rasmus Højlund.

Men lørdag aften eliminerede Atalanta-angriberen sin måltørke.

På smuk vis.

Netop tilbagevendte Ademola Lookman fandt den blonde dansker et stykke uden for feltet med en dyb bold, og Højlund kvitterede med en effektiv retningsbestemt berøring, inden han klaskede til læderet, der i høj fart susede i nettet ved forreste stolpe.

Uden chance for målmanden. Armene rød ud til siden. Dét mål var vigtigt for ham.

Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Ikke bare for den 20-årige nye landsholdsstjerne, men også for Atalanta, der med 3-1-sejren over Verona og Oliver Abildgaard, kan sætte tre point ind på kontoen for første gang siden 3. maj. Målet var kampens sidste og dermed et søm i kisten.

Landsholdskollegaen Joakim Mæhle fik igen fuld tid på venstre wingback.

Højlund har været sat lidt tilbage grundet en skade og missede braget mod Juventus for godt 14 dage siden.

Tidligere lørdag bragte det velinformerede britiske medie The Times en historie om, at Manchester United har danskeren på blokken, hvilket Ekstra Bladet allerede har beskrevet her.

Med sejren rykker Atalanta op på sjettepladsen i Serie A, men den kan Roma tilbageerobre, når Salernitana kommer på besøg på mandag.