Beder for syg legende: - Vind kampen

Gianluca Vialli er alvorligt syg, men modtager støtte fra nær og fjern. Senest på et banner uden for Allianz Stadium i Juventus

I Italien glemmer man ikke sine legender.

Det mærker alvorligt kræftsyge Gianluca Vialli i disse dage, hvor han er indlagt på en klinik i London til behandling for sin forværrede kræftsygdom i bugspytkirtlen.

Onsdag dukkede der eksempelvis et stort banner op foran Allianz Stadium i Juventus, hvor Vialli fejrede store triumfer.

- Vialli, en ægte mand, vind denne kamp som en ægte kriger, lyder ordene på banneret.

Gianluca Vialli er da også den seneste Juventus-anfører til at løfte det helt store trofæ. I 1996 kunne han gribe fat i ørerne om Champions League-pokalen efter finalesejren over Ajax. Siden er det ikke lykkedes 'Den gamle dame' at nå til tops i europæisk fodbold.

Skulle man være i tvivl om Viallis anseelse i Italien og sagens alvor, kan man blot kaste et blik på den store sportsavis La Gazzetta dello Sports hjemmeside, hvor en hel sektion er dedikeret til den tidligere angriber under overskriften 'Forza Gianluca'.

En sektion, hvor venner, fans, familie og sportspersoner udelt hylder 58-årige Vialli.

Ud over en glorværdig karriere i Juventus og Chelsea nåede Vialli også 59 kampe og 16 mål for det italienske landshold, hvor han også var ansat, indtil han måtte fratræde sin stilling tidligere på året som følge af kræftsygdommen.

I 2017 blev han ramt af kræft i bugspytkirtlen, men blev erklæret rask året efter. I december 2021 kom sygdommen så tilbage, og det er altså det seneste tilfælde, der har fået ham til at trække sig fra sin rolle på landsholdet, han har været en del af siden 2019.