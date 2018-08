Bekræfter bud på VM's bedste spiller: - Vi vil gøre alt!

Real Madrid har allerede mistet Cristiano Ronaldo til Juventus denne sommer, men han bliver måske ikke den eneste af klubbens stjerner, som tager turen til Serie A.

I hvert fald har Inter efter sigende et godt øje til spaniernes kroatiske midtbanedirigent Luka Modric, og der har været rygter om, at de jagter ham.

De rygter har Inters cheftræner, Luciano Spalletti, bekræftet ifølge Marca.

- Klubben gør, hvad de kan for at få det til at ske, bekræftede Luciano Spalletti.

- Jeg drømmer om det som alle andre Inter-fans. Han vil være vigtig for alle hold inklusiv vores. Vi er klar på alt.

Ifølge det italienske medie Il Giornale vil Inter leje Modric for 112 millioner kroner med en købsoption på knap 200 millioner kroner.

Foto: AP.

