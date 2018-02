Bekræftet: Juventus sælger midtbanespiller til rival

I sommerens transfervindue hentede Torino den venezuelanske landsholdsspiller, Tomás Rincón, i Juventus på en lejeaftale. I samme ombæring sørgede Torino for at få inkluderet en købsoption i aftalen med lokalrivalerne.

Efter at have spillet 22 ud af 23 Serie A-kampe for Torino i denne sæson, er lejeaftalen nu blevet gjort permanent. Juventus bekræfter således på sin hjemmeside, at Torino har gjort brug af købsoptionen.

Torino betaler 45 millioner kroner for den centrale midtbanespiller, som har etableret sig som fast mand hos det italienske mandskab, som ligger nummer 10 i Serie A.

30-årige Rincon, som Juventus betalte 60 millioner kroner for i januar 2017, nåede kun at spille 19 kampe hvoraf de fleste var som indskifter - for de italienske mestre.

Se også: Efter VM-fiasko: Italien har ny træner på plads

Se også: Reserverne kunne godt: FCK smadrer Brøndby