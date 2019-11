Bekymrende billeder af Ronaldo

De italienske mestre har fuld vind i sejlene, men det er med Cristiano Ronaldo som en slags blind passager.

Det er seks kampe, siden den portugisiske målmaskine har scoret i åbent spil, og søndag blev han udskiftet før tid for anden gang i træk.

Han er nu blevet taget ud lige så mange gange som i hele 2018/2019-sæsonen.

Søndag mod Milan var en usædvanlig ringe kamp fra stjernens side, og der gik da heller ikke mere end 55 minutter, før Ronaldo forlod banen.

Han gik direkte i omklædningsrummet, og i Italien er der meldinger om, at han forlod stadion, før kampen var forbi.

Frustrationen var i hvert fald til at få øje på, da Ronaldo gik ud.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Trænerlegenden Fabio Capello udtlate sig meget kritisk på Sky Sports Italia.

- Sandheden er, at Ronaldo ikke har driblet forbi en modstander i tre år, lød vurderingen.

- Lige nu spiller han ikke godt, og det var rigtigt at tage ham ud.

Træner Maurizio Sarri afslørede, at hans profil døjede med en skade, men havde meldt sig klar alligevel. Det takkede han ham for.

- Det er kun naturligt, at en spiller er irriteret over at skulle forlade banen. Specielt når han har gjort så meget for at være der, siger han ifølge Football Italia.

Sarri fortalte, at Ronaldo kæmpede med et knæproblem.

- Det påvirker hans præstationer, og han er ikke på sit bedste for tiden. Alle spillere, som prøver at give sit bedste, vil mindst have fem minutters irritation, hvis de skiftes ud. Som træner ville det generelt være meget mere bekymrende, hvis han ikke virkede påvirket.

Træneren knyttede også en enkelt bemærkning til rygterne om, at portugiseren skulle have smuttet fra stadion før slutfløjt.

- Hvis det er sandt, så er det en sag, der skal løses med hans holdkammerater, siger Sarri ifølge The Guardian.

Capello opfordrede sin trænerkollega til at tage hånd om sagen.

- Havde jeg været i Sarris sko, havde jeg opsøgt ham i omklædningsrummet og fortalt ham, at han må udvise respekt for sine medspillere. Og hvis jeg skifter ham, så er det for at vinde kampen.

Ronaldos afløser, Paulo Dybala, afgjorde det traditionsrige opgør med en enkelt scoring.

Det holder Juventus på førstepladsen i Serie A med et enkelt points forspring til Inter.

Skandaløse scener i Tyskland: Mejer træner ned og starter kaos

Se også: Flækket og ydmyget!

Se også: Megastjerne smadrer bil til 2,3 mio.

Se billederne her: Vonn for fræk til USA

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj