Bekymret træner anser Juventus som nedrykningskandidat

Han har ført Juventus til fem italienske mesterskabstitler, men lige nu er Massimiliano Allegri havnet i en helt ny verden.

Efter at storklubben i januar fik frakendt 15 point på grund af regnskabsfiflerier må den mangeårige toptræner finde sig i at træne et hold i nedrykningsfare.

Det er i hvert fald sådan, Juventus-bossen selv ser sit holds aktuelle situation.

- Lige nu har vi 23 point. Vi skal vel have 40 point for at redde os selv. Det kan godt være, at det får jer til at smile, men det er sådan, det er, siger Massimiliano Allegri ifølge AFP.

Pointstraffen har degraderet Juventus fra en plads i feltet, der kæmper om Champions League-pladser til en trist position under midten af Serie A.

Bedre bliver det selvsagt ikke af, at ligaresultaterne har været sløje i ugerne efter afgørelsen.

Uafgjort på hjemmebane mod Atalanta var måske spiseligt. Men 0-2-nederlaget til Monza var en decideret fiasko.

Med langt op til den sjove ende af tabellen og en pæn buffer ned til nedrykningszonen risikerer sæsonen at fuse tidligt ud for Juventus, der stadig har chancen for at vinde sølvtøj i Europa League og den hjemlige pokalturnering.

- Vi skal give os selv små mål og tage et skridt ad gangen. Først skal vi gå efter at indhente holdet på 12.-pladsen og derefter holdene længere foran.

- Hvis vi gør det, vinder vi kampe. Det vil opretholde en høj intensitet før Europa League og Coppa Italia, siger Allegri.

Juventus spiller tirsdag aften i Serie A på udebane mod Salernitana, der på 16.-pladsen har to point færre end den 36-foldige mesterklub.