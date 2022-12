Berlusconis vilde løfte: - En bus fyldt med ludere

Monza-præsidenten formår endnu engang at trække overskrifter i de italienske medier

Monza har fået en ganske fin start på tilværelsen i Serie A, hvor det i efterårssæsonen blandt andet er blevet til en sensationel sejr over Juventus.

Skulle noget lignende gentage sig i forårssæsonen, kan spillerne se frem til lidt af en belønning fra klubbens præsident, Silvio Berlusconi.

I anledning af klubbens julearrangement tirsdag benyttede Berlusconi lejligheden til at gribe mikrofonen og holde en tale, der må siges at være i den kontroversielle ende.

Her startede det tidligere statsoverhoved i Italien med at rose klubbens træner, Raffaele Palladino, inden talen tog en drejning.

- Vi har fundet en ny træner, som har været på vores ungdomshold. Han er god, klog, venlig og i stand til at motivere vores drenge.

- Jeg har besluttet at tilføje lidt ekstra motivation. Jeg har fortalt drengene, at hvis de slår AC Milan, Juventus eller et af de andre storhold, så får de en bus fyldt med ludere i omklædningsrummet, siger Silivio Berlusconi ifølge Football Italia.

Baseret på klapsalverne, som præsidenten modtog, var det en belønning, der faldt i god jord.

Silvio Berlusconi er en af de mest skandaløse karakterer i italiensk fodbold og politik.

Han er blandt andet dømt for sex med en mindreårig prostitueret og i en større sag om skattesvindel.

Tidligere på året kom Silvio Berlusconi igen i vælten, hvor han blandt andet udtalte, at Putin blev nemlig 'skubbet' ind i krigen med Ukraine, hvor han bare ville sætte 'ordentlige mennesker' til at lede landet.

