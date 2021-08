Beskytter dansk EM-stjerne: Må ikke få for meget ansvar

Mikkel Damsgaard fik sit helt store internationale gennembrud under EM-slutrunden, og siden da har han været rygtet til flere store europæiske adresser.

Han spiller dog stadig i italienske Sampdoria, og nu er cheftræneren Roberto D'Aversa også ude og beskytte sit danske stortalent, inden Sampdoria mandag aften tager hul på en ny sæson hjemme mod AC Milan.

- Vi må ikke belaste ham ved at give ham for meget ansvar. Han har enestående kvaliteter.

- Man kan se det på den måde, han sparker til bolden på. Den måde, han laver stopfinter på.

- Den måde, han læser spillet på. Når han starter inde, skal have have fuld frihed til at vise, hvad han kan, forklarer D'Aversa, der i juli blev ansat som ny Sampdoria-træner, til det italienske medie Il Secolo XIX.

21-årige Mikkel Damsgaard skiftede til Sampdoria sidste september fra danske FC Nordsjælland, og i sin første sæson i italiensk fodbold spillede han i alt 38 kampe med to mål og fire opløg til følge.

Det forventes, at Mikkel Damsgaard starter inde for Sampdoria i mandagens kamp mod AC Milan.

Han spillede fem kampe for Danmark under EM-slutrunden og scorede to mål.