Billede af Eriksen vækker opsigt

Her er Eriksen nummer et i verden i 2020

Hver en bevægelse fra Christian Eriksen følges intenst i Italien, hvor det stadig forventes, at danskeren forlader Inter i løbet af januar.

Søndag hjemme mod Spezia sad han igen på bænken i samtlige 90 minutter, men efter kampen kunne journalisten Fabrizio Biasin med 110.000 følgere på Twitter og 43.000 følgere på Facebook spotte en særdeles dedikeret dansker på græstæppet i Milano.

- På billedet forlader Eriksen banen efter en halv times solotræning. Sikke en bitterhed, skriver han.

Også avisen Il Giornale skriver om danskerens træningspas efter kampen.

- Da kampen mod Spezia var slut, gik Eriksen på banen for at træne med de øvrige holdkammerater, der ikke fik spilletid.

- Eriksen var imidlertid den sidste, der vendte tilbage til omklædningsrummet, så det er et vidnesbyrd om, hvordan han holder sig i form forud for januar

- Men øjebliksbilledet af den 28-årige dansker, der træner alene på stadion, viser godt, hvordan han er ude af trænerens projekt, lyder det.

Eriksen med vennen Romelu Lukaku. Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix

Klubber som Manchester City, Manchester United, Arsenal, Bayern München, Atalanta, AC Milan og Paris SG har været nævnt som mulige nye klubber for Eriksen.

Mandag kom det i øvrigt frem, at Eriksen på et enkelt område er nummer et i verden i 2020, som du kan læse LIGE HER.

