Birolle i ny nedtur

Cristiano Ronaldo sørgede tirsdag for, at Juventus kom et skridt tættere på en plads i finalen i den italienske pokalturnering, Coppa Italia.

Den portugisiske stjerne lavede således begge Juventus' mål, da Inter i den første af to semifinaler blev slået 2-1 på San Siro i Milano.

Dermed har Juventus altså en fordel, når de to hold tørner sammen igen i returkampen næste tirsdag.

Christian Eriksen startede nok en gang på bænken for Inter, men blev skiftet ind i slutningen af kampen.

Det var Inter, der åbnede målscoringen tirsdag. Lautaro Martinez sendte Milano-holdet i front allerede efter små ti minutter. Argentineren sparkede bolden i mål, da Inter slog til på en hurtig omstilling.

Cristiano Ronaldo scorer stadig mål på stribe for Juventus. Foto: Alessandro Garofalo/Reuters

Gianluigi Buffon i Juventus-målet så egentlig ud til at have styr på den, men bolden røg under den legendariske keeper og i nettet.

Det fik Juventus frem på banen, og cirka et kvarter efter åbningsmålet var der udlignet. Cristiano Ronaldo bankede et straffespark i mål, som Ashley Young havde begået ved at rive Juan Cuadrado omkuld i feltet.

Ronaldo stod også for 2-1-målet, da han udnyttede en kæmpebrøler i Inters bageste geled.

Inter-målmand Samir Handanovic løb ud af feltet efter en tilbagelægning. Milan Skriniar nærmede sig også bolden, men havde ikke opdaget Ronaldo, der nåede først frem, stjal bolden, trak forbi de to Inter-spillere og sendte den i et helt tomt mål.

Inter fik i anden halvleg sat lidt en stopper for Juventus-presset og var nu det hold, der bød sig mest til offensivt. Men udligningen udeblev.

Med 20 minutter tilbage blev Christian Eriksen sendt på banen i et forsøg på at ruske op i tingene. Men danskeren, der med sit frisparksmål i kvartfinalen sendte Inter videre, kunne altså ikke ændre på, at det endte med et nederlag til milaneserne.

Atalanta og Spal kæmper om den anden finaleplads. De to hold mødes for første gang onsdag aften.

