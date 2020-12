Bitter Milan-træner: Jeg kunne ikke spare Kjær

Simon Kjær venter stadig på resultaterne af en undersøgelse af en muskelskade, der tvang ham til at udgå efter bare 11 minutter af AC Milans 4-2-sejr over Celtic i Europa League torsdag aften.

Det siger Milans cheftræner, Stefano Pioli, på et pressemøde efter kampen ifølge netmediet Football Italia.

Her forklarer træneren også, hvorfor han ikke brugte kampen til at lade den danske forsvarsspiller hvile, efter at han allerede så træt ud i holdets ligakamp mod Fiorentina søndag.

- Jeg kunne ikke sparre ham, fordi Alessio Romagnoli har haft nogle problemer på det seneste, siger Pioli med henvisning til en af AC Milans andre forsvarsspillere.

- Efter at have talt med Alessio foretrak jeg ikke at lade ham spille tre kampe på en uge. Simon følte sig godt tilpas, men de her ting sker uheldigvis.

Simon Kjær har spillet samtlige kampe for AC Milan i denne sæson, hvor kampprogrammet er mere tætpakket end normalt på grund af coronapandemien.

Ifølge Stefano Pioli tager de mange kampe hårdt på spillerne.

- Det er klart, at risikoen for at få skader stiger, når du spiller hver tredje dag.

AC Milan-træneren håber uden tvivl på, at han ikke skal undvære sin vigtige dansker for længe. Holdets forsvar er således hårdt ramt af skader i forvejen, hvor kun to ud af fem midterforsvarere er kampklar.

