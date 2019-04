Blander sig i racismesag: - Han er heldig

Det er ikke faldet i god jord, at Leonardo Bonucci sagde, at Moise Kean selv havde en andel i de racistiske tilråb, som han tirsdag blev udsat for i Cagliari. Mario Balotelli er blandt dem, der støtter den unge Juventus-spiller, og 'Super Mario' har meget svært ved at forstå Bonuccis reaktion

Den italienske landsholdsforsvarer Leonardo Bonucci er havnet i et stormvejr, og det er fuldstændig selvforskyldt.

For Juventus-stjernen forbløffede med sine kommentarer efter sit holds 2-0-sejr over Cagliari tirsdag aften. Her blev stjerneskuddet Moise Kean udsat for racistiske tilråb, da han fejrede en scoring.

Men ifølge Bonucci bar holdkammeraten selv noget af skylden, da han fejrede sit mål ved at stille sig alene op foran hjemmeholdets fans med udstrakte arme.

- Jeg synes, at skylden er 50-50, for Moise skulle ikke have gjort det, og kurven (med Cagliari-fans, red.) skulle ikke have reageret på den måde.

- Vi er professionelle og skal være gode eksempler og ikke provokere nogen, sagde Bonucci til Sky Italia.

Den udtalelse er ikke faldet i god jord, og Moise Kean har fået stor opbakning fra nær og fjern.

Den engelske landsholdsprofil Raheem Sterling, der selv for nylig var udsat for racisme, er mildest talt forbløffet.

’Alt man kan gøre nu, er at le’, skriver han med direkte reference til Bonuccis 50-50-bemærkning.

Også Mario Balotelli har blandet sig i debatten. Han svarer med et stort bravo på Keans opslag på Instagram.

‘Og fortæl Bonucci, at han er heldig, at jeg ikke var der. I stedet for at forsvare dig, så gør han dét? Wauv, jeg er ærligt talt chokeret. Jeg elsker dig, bror!’, skriver den kontroversielle Marseille-angriber.

I en Instagram Story har Bonucci taget afstand fra racisme.

’Uanset hvad og i alle tilfælde … nej til racisme’, skrev Juventus-forsvareren onsdag eftermiddag, og sent onsdag aften gik han så til tasterne igen med en noget længere forklaring.

Forsvarsprofilen sagde, at hans ord var blevet misforstået, og han fastslog, at han tager afstand fra enhver form for racisme og diskrimination.

- Tilsviningen er slet ikke acceptabel, og det må man ikke misforstå, skrev Bonucci.

Moise Kean var ikke den eneste, der blev udsat for racistiske tilråd og abelyde. Franske Blaise Matuidi var også offer for den tåbelige opførsel fra nogle af Cagliaris fans.

- Vi skal bruge kameraer til at finde ud af, hvem der står bag, så vi kan straffe dem. Det er meget simpelt: Find ud af, hvem de er, og så skal de have en karantæne.

- Ikke i et år eller to, de skal have livstidskarantæne. Vi har teknologien, tordnede Juventus-træner Allegri efter kampen.

På Twitter skriver den franske verdensmester Bianco + Neri (sort + hvid) efterfulgt af et nej til racisme.

Bianconeri er også Juventus’ kælenavn.

Serie A har gennem mange år kæmpet mange kampe mod racisme. Matuidi oplevede så sent som sidste år på samme stadion, at Cagliaris fans var efter ham.

Her beklagede sardinierne officielt, mens fansene sågar blev frifundet for skyld efter en episode i 2017, hvor Pescaras Sulley Muntari følte sig racistisk forfulgt.

