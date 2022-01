Blev snydt for mål - nu har dommer undskyldt

Mandag aften blev AC Milan ifølge egne udsagn frarøvet en sen scoring. Dommer Marco Serra har efterfølgende undskyldt for fejlen

Lægger man ikke mærke til dommeren i løbet af opgørets 90 minutter, er det ofte, fordi vedkommende har leveret en god præstation med fløjten.

Det var imidlertid ikke tilfældet, da Marco Serra ledte slaget mellem AC Milan og Spezia på San Siro mandag aften.

Kampen var særdeles hektisk og blev først afgjort i det sjette tillægsminut, da gæsternes Emmanuel Gyasi sørgede for tre point med sin scoring til 2-1. Men kort forinden var det faktisk milaneserne, der havde kuglen i nettet og på vej mod sejren.

Troede de.

Netop indskiftede Ante Rebic fandt Junior Messias. Uden tøven klaskede han til læderet, og en eksplosion af jubel udbrød. Hvad de ikke lagde mærke til var, at Marco Serra havde fløjtet for et frispark, der var begået på Rebic i situationen.

Målet blev således annulleret, og Milan fik tilkendt et frispark i stedet. Jublen blev forvandlet til frustration, og det fik dommeren at mærke på tætteste hold. Rebic havde i hvert fald en ting eller to, han lige skulle fortælle til Serra.

Ante Rebic lagde hænderne på Serras skuldre og forklarede ham, at det altså ikke var en rigtig kendelse. Foto: Miguel Medina / Ritzau Scanpix.

Efter kampen var Milans cheftræner, Stefano Pioli, ude med riven. Både efter sine egne spillere, men også dommeren fik en lille svada med på vejen.

- Jeg prøvede at mane mine spillere til besindighed, men det lykkedes jeg ikke med. Vi vidste, at det ikke var retfærdigt. Vi kan skyde skylden på os selv (for nederlaget, red.), men vi deler ansvaret med dommeren. Det er jeg ked af at sige. Han undskyldte sågar til os. Det er en skam, fortalte den 56-årige træner til DAZN ifølge Goal.com.

Marco Serra er i sin gode ret til at fløjte, hvis han ser en forseelse, og når han gør det, kan VAR heller ikke trumfe beslutningen. Men i situationen kunne han i stedet have dømt fordel til Milan, og det ville således have resulteret i en scoring, hvilket var det, han også indrømmede og siden beklagede.

Forbund har også undskyldt

39-årige Marco Serra er ikke den eneste aktør, der har undskyldt til AC Milan. Også det italienske dommerforbund, AIA, har beklaget situationen.

Ifølge La Gazzetta dello Sport planlægger forbundet at straffe Serra for fejlen, og han kan dermed se frem til en længere karantæne.

I den evaluering har AIA også medregnet, at dommeren overså et straffespark i første halveg. Det blev dog efterfølgende tilkendt efter et VAR-tjek.

Den velinformerede journalist Maurizio Pistocchi, der har fulgt italiensk fodbold i mere end 40 år, kritiserer på Twitter, at dommeren nu skal straffes for faktisk at erkende en fejl. Han henviser til tre andre episoder, hvor AIA ikke har undskyldt i forbindelse med åbenlyse dommerfejl. I de situationer har dommerne ikke indrømmet fejlene.

Efter nederlaget indtager Milan, der i øjeblikket klarer sig uden en skadet Simon Kjær, en andenplads med 48 point efter 22 kampe. Bysbørnene fra Inter har en kamp i hånden og topper Serie A med to point mere.