Bossen er skuffet: - Vi kunne ikke have gjort det dårligere

De forsvarende italienske fodboldmestre fra Juventus ramte søndag aften endnu et bump på vejen i bestræbelserne på at indhente de to Milano-hold i toppen af Serie A.

På udebane tabte Juventus 0-2 til Inter, som havde Christian Eriksen på bænken i hele kampen.

Dermed har Juventus syv point op til både Inter og Milan i toppen, hvor førstnævnte dog har spillet en kamp mere end både Milan og Juventus.

Fra bænken kunne Juventus-træner Andrea Pirlo se sit hold levere en skidt indsats. Faktisk en decideret ringe indsats, hvis man spørger Pirlo.

- Vores attitude var forkert fra start. Hvis ikke du har sulten efter at vinde duellerne i sådan en kamp, bliver det svært. Vi kom aldrig rigtigt ind på banen, siger Juventus-træneren til Sky Italia.

- Det var en grim kamp, og det kom bag på os. Vi kunne ikke have gjort det dårligere.

Selv om Juventus havde bolden en smule mere end Inter i opgøret, så havde hjemmeholdet mere end dobbelt så mange afslutninger på mål som gæsterne fra Torino.

Knap midtvejs i sæsonen efterlader det Pirlo med et stort arbejde, hvis ikke han skal blive den første Juventus-træner i ti år, som ikke formår at gøre holdet til mester.

Han lægger da heller ikke skjul på, at Juventus kun kan have én målsætning, nemlig et mesterskab.

- Vores ambition forbliver den samme. Det var en smutter mod en stærk modstander, lyder det fra Pirlo.

- Den slags kan ske over en lang sæson, men man kan ikke spille med sådan en attitude, som vi gjorde, når man er Juventus.

En af de trænere, som har skaffet Juventus Serie A-titler de seneste ni år, er Inters nuværende træner, Antonio Conte.

Med Pirlo som styrmand på midtbanen førte han Juventus til tre mesterskaber på stribe fra 2012 til 2014, inden han tog imod jobbet som Italiens landstræner.

Han var svært tilfreds med, hvad han så fra sit hold søndag.

- At vinde mod et hold som Juventus, der er en vigtig målestok i Italien, skal man spille en perfekt kamp, siger Conte.

- Afstanden mellem Juventus og os andre eksisterer fortsat, men vi arbejder på alle områder med at minimere det.

Eksperten overrasker: Jagter guld hos miniputten

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

Ignoreret af storklubber: Rekordsalg og privatfly