Bossen hylder Eriksen: - Jeg er lykkelig

I tirsdagens Milano-derby i Coppa Italia blev Christian Eriksen den store helt.

Danskeren blev skiftet ind, og dybt inde i kampens tillægstid bragede han et frispark over muren og direkte i mål til 2-1.

Der blev ikke scoret yderligere, og Eriksen stod derfor tilbage som matchvinder i lokalbraget mellem Inter og AC Milan.

- Christian er en intelligent fyr, han har kvalitet, han er en del af projektet, og jeg er lykkelig for, at han lavede det mål. Jeg ville virkelig gerne have, at han skulle sparke, da vi alle kender hans kvaliteter på dødbolde, siger Conte ifølge Football Italia.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet...



Se målet i billeder her 1 af 7 Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix 2 af 7 Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix 3 af 7 Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix 4 af 7 Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix 5 af 7 Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix 6 af 7 Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix 7 af 7 Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Cheftræneren håber, at målet kan være et vendepunkt for Eriksen.

- Han er meget genert, så jeg håber, at det mål kan ruske op i ham, så han kommer ud af sin skal. Vi kan alle lide ham, han er en god fyr, måske for god. Han har behov for at være mere stålsat.

Conte gentog desuden, hvad han tidligere har fortalt om Eriksens situation i transfervinduet.

- I en måned har jeg sagt det samme: Det her er Inters trup. Ingen vil komme, og ingen vil forlade (klubben, red.). Jeg bliver ved med at sige det, men ingen lader til at tro på mig.

Inter er med sejren over AC Milan videre til semifinalen i Coppa Italia, hvor vinderen af onsdagens opgør mellem Juventus og Spal venter.

