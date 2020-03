Bragende uenighed om Eriksen efter ny nedtur

Se også: Tv-vært skifter til konkurrenten

Det var meningen, at Christian Eriksen skulle hurtigt fra London til Milano allerede i januar for at hjælpe Antonio Conte og Inter med at sikre klubben det første mesterskab siden 2010, men overgangen fra engelsk til italiensk fodbold er næppe gået så glat, som parterne havde ønsket sig.

Søndag aften startede danskeren endnu en gang på bænken, da Inter gæstede Juventus i Torino og blev hægtet af i den direkte duel om Scudettoen.

Eriksen erstattede Nicolo Barella efter en times spil, men kunne ikke hjælpe Inter tilbage fra Aaron Ramseys føringsmål fem minutter tidligere. I stedet lukkede og slukkede Paulo Dybala til 2-0 syv minutter efter Eriksens entré.

Dagen derpå er to af Italiens helt store sportsaviser langt fra enige om præstationen fra indskifteren.

La Gazzetta dello Sport bekymrer sig ikke særligt om, at Eriksen blot fik en halv time og tøver ikke med at rangere ham blandt Inters dårligste med karakteren fem - kun angriberne Romelu Lukaku og Lautaro Martínez får samme lave vurdering.

Contes fejl

Den konkurrerende avis Corriere dello Sport er ikke just enige. De retter i stedet kritikken mod Antonio Conte, fordi han ikke starter med Christian Eriksen på banen.

- Når danskeren kommer på banen, når Inter er nede med et mål, betyder det, at Conte ser ham som en spiller, der kan gøre en forskel. Så hvorfor skal sådan en som ham starte ude?, spørger de og tilføjer, at Eriksen kom ind under svære omstændigheder, fordi Inters spil ikke fungerede.

De mener dog, at Eriksen rent faktisk leverede en indsats, han kunne være bekendt, og kvitterer med et seks-tal for bidraget. Absolut i den høje ende blandt Inters spillere.

Antonio Conte har tidligere forklaret, at Christian Eriksen endnu ikke er 100 procent i form, ligesom det tager tid at falde til og forstå klubbens spilkoncept til fulde. Corriere dello Sport mener dog ikke længere længere, at Conte kan holde Eriksen på bænken en time på 'sådan et Inter-hold', som det formuleres.

Opbakning fra øverste sted

Conte har dog opbakning fra sin chef, administrerende direktør Giuseppe Marotta, der forsvarer beslutningen om at lade Eriksen starte ude.

- En kamp varer 90 minutter, og målet er at få et positivt resultat, så der er ingen grund til at tage dristige beslutninger fra start.

- Spillere, som kommer ind fra bænken, kan ofte være afgørende. Specielt på dette niveau, siger Marotta ifølge Football Italia.

Siden skiftet fra Tottenham har han været i truppen til fire Serie A-kampe, hvor det blot er blevet til en enkelt start og tre indskiftninger.

I to pokalkampe blev han han i begge tilfælde skiftet ind, mens han fik chancen fra start i de to Europa League-opgør mod Ludogorets. I kampene mod bulgarerne blev det til en scoring og et oplæg - de hidtil eneste i den blåsorte trøje.

Nederlaget til Juventus betyder, at Inter er nummer tre i Serie A med otte og ni point op til henholdsvis Lazio og Juventus. Inter har dog en kamp i hånden, fordi deres opgør mod Sampdoria blev udsat af frygt for spredningen af coronavirus.

Du kan se Christian Eriksens første scoring for Inter nedenfor.

Christian Eriksen scorer sit første mål for Inter mod Ludogorets i Europa League. TV: Discovery Networks

