Brandvarm dansker med drømmescoring

Han virker til at være fuldstændig ustoppelig.

Rasmus Højlund hamrer mål ind på samlebånd i Bergamo, og torsdag eftermiddag var ingen undtagelse.

Den unge dansker startede dog ude i Coppa Italia-kampen mod Spezia, men blev skiftet ind efter 63. minutter og skulle blot bruge ni minutter på banen, før han kanonerede bolden ind via overliggeren.

Den fremragende scoring af Højlund til 4-2 dræbte mere eller mindre al spænding i kampen, og da selvsamme Højlund kort før tid fremprovokerede et selvmål af Ethan Ampadu, kunne Atalanta juble over en overbevisende 5-2-sejr.

Med scoringen mod Spezia har den 19-årige danske nu scoret i fire kampe i træk for Bergamo-klubben.

Sjælden start

Den anden dansker i Bergamo Joakim Mæhle fik en sjælden chance fra start, og den 25-årige landsholdsdarling gjorde god figur og var blandt andet direkte involveret i Hans Hateboers scoring til 3-1.

Mæhle spillede fuldtid for første gang siden Atalantas 2-3-nederlag til Inter tilbage i november måned.

Udover Højlund, Hateboer og et selvmål scorede Ademola Lookman to mål.

