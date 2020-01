Brandvarm dansker: Overgår Ronaldo, Messi og Neymar

Andreas Cornelius er blandt de angribere i Europa, der bruger tiden bedst!

Den 26-årige landsholdsspiller har succes i italienske Parma, og måske skulle træner Roberto D’Aversa overveje at bruge danskeren endnu mere.

For målt på minutter per mål er der ikke mange, der lige nu gør det bedre end Cornelius. Faktisk er der kun en i Serie A - og det er ikke Cristianio Ronaldo.

Andreas Cornelius har i denne sæson i gennemsnit brugt 79,9 minutter per scoring.

Kun den suveræne Serie A-topscorer Ciro Immobile gør det bedre (67,9 minutter per mål), mens Cristiano Ronaldo i denne sammenhæng må nøjes med en fjerdeplads.

Den portugisiske verdensstjerne har i gennemsnit scoret hvert 93,4 minut.

Andreas Cornelius har foreløbig nettet syv gange i denne sæson for Parma, hvor han ofte må nøjes med en rolle som indskifter.

Det er kun blevet til 559 af 1800 mulige minutter i Serie A i denne sæson, men ikke desto mindre er den tidligere FCK-angriber topscorer for den italienske klub, der kæmper for en plads i Europa League.

I de to seneste kampe er Andreas Cornelius kommet på banen og har scoret, og det er et voldsomt målsnit, som han kan fremvise. Også i et internationalt perspektiv.

Andreas Cornelius fejrer sin syvende sæsonscoring i Serie A. Foto: Massimo Pinca

SpilXperten har på Ekstra Bladets forespørgsel undersøgt målsnittet for spillere i de fem store ligaer (Premier League, La Liga, Bundesligaen, Serie A og Ligue 1).

For at komme i betragtning skal man minimum have lavet fem ligamål, og Andreas Cornelius har scoret med så tilpas høj frekvens, at han lige nu er sjettebedst i Europa.

Han har verdensklasseangribere som Agüero, Mbappé og Lewandowski lige over sig og Messi, Ronaldo og Neymar under sig på top-10-listen.

Den store danske angriber har aldrig været kendt som den mest træfsikre, men i denne sæson har han virkelig fået indstillet sigtekornet.

Cornelius har haft 22 afslutninger og har dermed lige knap scoret på hver tredje af sine forsøg.

Blandt spillere med minimum fem scoringer er det kun Torinos Álex Berenguer, der har gjort det bedre med fem mål på kun 15 afslutninger.

Serie A-topscorer Ciro Immobile har scoret på 29,1 pct. af sine afslutninger, mens Cristiano Ronaldos scoringsprocent blot er 16,3.

Med til historien hører, at portugiseren med 5,9 afslutninger per kamp er blandt Serie A's mest afslutningsglade spillere.

Til sammenligning har Andreas Cornelius i gennemsnit kun afsluttet 3,5 gange per 90 minutter.

Store roser til den danske kriger





De italienske medier er positivt stemt over for Andreas Cornelius for tiden. Foto: Lars Poulsen

Det er en fornøjelse for Andreas Cornelius at læse italienske aviser i disse dage.

Den brandvarme danske landsholdsangriber viste søndag aften, at han også er i stand til at score imod de bedste.

Den tidligere FCK-angriber var selveste Cristiano Ronaldo overlegen i luftrummet og pandede sit syvende Serie A-mål i kassen i denne sæson.

Parma tabte udekampen til de forsvarende mestre, men Cornelius-scoringen blev bemærket, selv om det endte med et nyt Ronaldo-show i Torino.

I La Gazzetta dello Sport bliver den 26-årige dansker kåret til den bedste Parma-spiller i 1-2-nederlaget og får karakteren 6,5 på sportsavisens 10-skala.

La Gazzetta dello Sport noterer i sin vurdering af Cornelius, at der ikke var tale om noget helt almindeligt mål:

'Et smukt mål, steg op mellem CR7 (Cristiano Ronaldo, red.) og Ramsey'.

Andreas Cornelius startede ude, men kom ind allersidst i 1. halvleg på Roberto Ingleses bekostning. Den italienske sportsavis konstaterer, at Cornelius var bedre end Inglese - også i spillet langs græsset.

’En god kandidat til 9’er-pladsen’, skriver La Gazzetta dello Sport.

Torino-avisen Tuttsport kalder Cornelius’ hovedstødsscoring for spektakulær, mens den lokale Gazzetta di Parma kalder den store dansker for en god kriger.

Andreas Cornelius har i denne sæson scoret flere mål end store Serie A-profiler som Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín og Mario Balotelli, og Juventus kunne heller ikke stoppe den store dansker.

'Corner' timede sit opspring perfekt, sprang højere end Cristiano Ronaldo og dirigerede med stor præcision bolden i nettet.

- Vi indkasserede mod en af specialisterne på området, konstaterede Maurizio Sarri efter Juventus’ smalle sejr.

Åges andre angribere Foto: Lars Poulsen Martin Braithwaite Vestjyden er stærkt spillende i Leganes. Han har scoret i tre ud af de fire seneste kampe og er manden, som den lille Madrid-klub sætter sin lid til. Braithwaite er topsocrer for Leganes, der lige nu er under nedrykningsstregen og kommer til at kæmpe hårdt for overlevelse i foråret. Ligakampe / mål: 20 / 6 Foto: Lars Poulsen Nicolai Jørgensen Den tidligere FCK’er havde succes i weekenden, hvor han scorede to gange i 3-1-sejren over Heerenveen. Det er første gang i denne sæson, at Feyenoord-angriberen blev dobbelt målscorer. Nicolai Jørgensen startede sæsonen skadet, men har fået godt med spilletid på det seneste. Ligakampe / mål: 11 / 4 Foto: Jens Dresling Yussuf Poulsen Poulsen har aktuelt visse problemer i RB Leipzig. Han har ikke startet inde i Bundesligaen siden starten af november og må lige nu nøjes med indhop for topholdet. Konkurrencen er også hård. Timo Werner er holdets største stjerne, og den tjekkiske lejesvend Patrik Schick er godt kørende. Ligakampe / mål: 14 / 3 Foto: Lars Poulsen Christian Gytkjær Der er vinterpause i øjeblikket i den polske liga, og Gytkjærs Lech Poznan overvintrer på femtepladsen. Den 29-årige tidligere Rosenborg-bomber ligger med 11 scoringer på en delt andenplads på topscorerlisten, men fik ikke scoret i de tre sidste kampe i december. Ligakampe / mål: 18 / 11 Foto: Jens Dresling Kasper Dolberg 22-årige Dolberg har gjort det fornuftigt i fransk fodbold efter skiftet fra Ajax. Patrick Vieira har vist danskeren stor tillid i Nice, og han har fået fuld spilletid i mange kampe. Det blev til scoring tre kampe i træk i slutningen af november-starten af december, men han har ikke scoret siden. Ligakampe / mål: 15 / 5

