Brøndby-darling tæt på farvel

Tålmodigheden er ved at slippe op i Fiorentina, hvor Christian Nørgaard ikke kan sætte sig igennem. Det fortæller den italienske sportsavis Corriere dello Sport.

Den italienske avis har svært ved at se den tidligere Brøndby-spiller fortsætte i klubben efter et år uden kontinuitet.

Nørgaard nåede at spille en enkelt kamp for de blå-gule, før han skidtede profil-rollen ud med en bænkplads i den traditionsrige Firenze-klub.

Han har kun fået fem kampe, hvilket må betegnes som en skuffelse.

Samtidig har Fiorentina sikret sig den 21-årige polske midtbanespiller Szymon Żurkowski fra Górnik Zabrze denne sommer. Han spiller samme plads som danskeren.

Agenten, Søren Lerby, var ellers ude 10. april og sige, at et skifte ikke er på tale.

- Det er ikke noget, vi tænker på i øjeblikket. Knægten gør det godt for Fiorentina. Han vil blive i klubben, sagde Lerby.

En hård sæson for Nørgaard. Foto: Lars Poulsen

Nørgaard har tidligere været på udlandseventyr.

I 2012 skiftede han fra Lyngby til Hamburger SV, men det var første, da han vendte hjem til Brøndby i 2013, han rigtig fik udfoldet talentet. Her blev han en meget populær figur, og klubben endte med at sælge ham 26 mio. kr. En pris, der kunne stige til 35 mio. kr.

Det var meningen, at Nørgaard skulle have haft landsholdsdebut, da Danmark mødte Slovakiet, men her kom konflikten i vejen. Alt i alt en svær sæson for den 25-årige midtbanespiller.

