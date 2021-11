Brugte mafiametoder - får tre og et halvt års fængsel

Den tidligere Serie A-stjerne Fabrizio Miccoli har fået samfundets røde kort.

42-årige Miccoli skal tre og et halvt år i fængsel for afpresning. Fabrizio Miccoli spillede i løbet af sin karriere i klubber som Palermo, Juventus og Fiorentina.

Især i Palermo skabte den lille, tætte angriber sig et navn, men det var formentlig også her, at han lærte de forkerte mennesker at kende uden for banen.

I hvert fald mener retten af han har brugt deciderede mafiametoder.

Miccoli blev i 2015 indblandet i en sag, hvor den offentlige anklager i Palermo mente, at han var involveret med mafiaen.

Miccoli brugte Mauro Lauricella, der er søn af den sicilianske mafiaboss Antonino Calderone, til at kradse penge ind.

Fabrizio Miccoli (yderst t.v.) var holdkammerat med Simon Kjær i Palermo. Foto: Alessandro Fucarini/Ritzau Scanpix

Miccolli ville hjælpe en ven, der mente at have 12.000 euro (ca. 90.000 kr.) til gode i forbindelse med salg af en natklub.

Miccolli kontaktede derfor Lauricella og bad ham om hjælp til at skaffe pengene.

I Italien ser man ikke mildt på sager, hvor mafiaen er involveret. Miccoli blev i begyndelsen af 2020 idømt tre og et halvt år bag tremmer.

Han ankede dommen, men kan nu konstatere, at han ikke får held med sit forehavende.

Ifølge Sky Sport Italia er appellen blevet afvist af den italienske højesteret, og Miccoli må rykke i fængsel.

Fabizio Miccoli scorede mod FCK i en Champions League-kamp tilbage i 2006. Foto: Lars Poulsen

Den tidligere italienske landsholdsangriber spillede 259 kampe i Serie A og scorede 103 gange.

Han optrådte også i Champions League for Juventus og Benfica og nettede blandt andet i en kamp mod FC København tilbage i 2006.