Brutalt angreb på Greta kostede ham jobbet

Holdningerne til svenske Greta Thunberg er mildest talt delte.

Den 16-årige klimaaktivist har allerede vænnet sig til mange negative kommentarer fra såvel almindelige mennesker som toppolitikere verden over.

Men når det bliver personligt, nedladende og tilmed svært sexistisk, er grænsen nået.

Det mener den italienske Serie D-klub Grosseto Calcio, der uden at blinke med øjnene har taget træneren Tommaso Casalini i hoved og røv og sparket ham langt ud af klubben.

Det er sket efter et facebook-indlæg, hvor han på en svært forkastelig måde har skrevet, hvad han mener om Greta Thunberg.

- Denne l....! En 16-årig kan tage et lag tæsk, hun har den rette alder, skrev han fyrigt og sandsynligvis uden omtanke på Facebook forleden.

Han nåede knap nok at sætte det sidste punktum, før han havde klubledelsen i røret.

Fyringen kom prompte. Det skriver blandt andre Football Italia.

Og det er noget af det mest diplomatiske og politisk korrekte, du kommer til at se og høre hele dagen. For Casalinis hilsen til Greta Thunberg er så nedladende og ubehagelig, at det ville være fint, hvis det tager ham pænt lang tid, før han får sig et nyt arbejde.

Tommaso Casalini undskyldte derpå sin opdatering. Så meget rådgivning fik han trods alt efter fyringen.

- Jeg vil gerne undskylde offentligt til alle begyndende med Greta Thunberg for det indlæg, jeg skrev på Facebook i sidste uge.

- Det var et udbrud skrevet i et øjebliks raseri mod den unge svenske aktivist med det mest forkerte sprog og indhold, hvilket jeg fortryder, skriver han.

- Jeg havde aldrig tænkt over visse ting, specielt med en mindreårig, skriver han med henvisning til, at han i opslaget betragtede hende som et menneske, der tager sig betalt for sex - eller som har gjort sig fortjent til øretæver.

- Omvendt, når man begår en fejl, er det kun fair, at man tager ansvar for det. Derfor accepterer jeg Grossetos beslutning om at fjerne mig fra min rolle, og jeg undskylder til klubben for den åbenlyse forlegenhed, jeg har bragt den i.

Se også: Faldt i unåde efter bytur: Barcelona vil af med stortalent

Billedskønne Amalie: Derfor valgte hun Danmark fra

Presset vokser i AGF: Højt spil om David

Watts dom: For pokker, Kevin leverer!