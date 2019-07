Bryder med svensker: Dansk stjerne skifter ud igen

Den danske landsholdsspiller Riza Durmisi har droppet den svenske agent Hasan Cetinkaya - i stedet bliver Lazio-spilleren nu repræsenteret af et stort spansk agentfirma

Den danske landsholdsspiller Riza Durmisi skifter agent for tredje gang på blot tre år.

Han startede med Nikola Juric, der tog ham ind i folden, da backen spillede i Brøndby. Agenten med de kroatiske rødder sørgede for aftalen med spanske Real Betis i sommeren 2016.

Året efter skiftede Durmisi til agenten Hasan Cetinkaya, der er bosiddende i Sverige. Han sørgede for den indbringende kontrakt sidste sommer, da Lazio hentede den 25-årige dansker til den italienske hovedstad, Rom.

Men tiden hos Cetinkaya blev ikke lang. Riza Durmisi brød tidligere på året med svenskeren og har nu igen fundet en ny agent.

I fremtiden er det firmaet You First Sports, der varetager interesserne for Lazio-backen.

Firmaet havde i starten af ugen Álvaro Torres og agenten Miguel Alfaro Garcia i København, og på Instagram fortæller de, at Durmisi nu repræsenteres af dem.

You First Sports er et større agentfirma med base i Spanien, og blandt firmaets mest prominente navne er Fabián Ruiz (Napoli), Luis Alberto (Lazio) og Mariano Díaz (Real Madrid).

Riza Durmisi har slidt voldsomt med spilletid i Lazio, hvor han i den første sæson kun fik 19 kampe og ofte var indskifter. Kun seks gange fik han fuld spilletid (to gange i Serie A og fire gange i Europa League).

Den italienske hovedstadsklub, der vandt pokalturneringen, har foretrukket rutinerede Senad Lulic på pladsen i venstre side, og spørgsmålet er, om Durmisis agentskifte også kommer til at resultere i et klubskifte.

Den tidligere Brøndby-spiller har kontrakt med Lazio frem til 30. juni 2023.

