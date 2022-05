Bryder sammen for åben skærm

For første gang i ti sæsoner vinder Juventus ingen trofæer. To af holdets stjerner var hårdt ramt efterfølgende

Det har været en forfærdelig sæson for Juventus.

Onsdag aften var det sidste mulighed for et trofæ, da storklubben mødte Inter i Coppa Italia-finalen.

Juventus kom elendigt fra start, men fik vendt kampen i anden halvleg og var foran, inden Inter igen scorede. I forlænget spilletid faldt korthuset sammen for 'Juve'. Ivan Perišić stod for to hurtige mål, og Juventus tabte 2-4.

Katastrofen var en kendsgerning.

2021/2022-sæsonen bliver uden ét eneste trofæ for 'Den Gamle Dame'.

Efter kampen var de to stjerner Dušan Vlahović og Álvara Morata hårdt ramt. Vlahović blev trøstet af legende Giorgio Chiellini, der stopper i Torino-klubben efter sæsonen.

Den 22-årige serber var også hurtig til at flå sin medalje af, efter han havde fået den på. Han samler tydeligvis ikke på andenpladser.

Spanske Morata stod med tårer i øjnene, og cheftræner Massimiliano Allegri måtte trøste sin spiller.

Morata har ellers haft masser af pokalsucces i sin karriere. I 2011 og 2014 vandt han Copa del Rey med Real Madrid. I 2015, 2016 og 2021 vandt han Coppa Italia med Juventus, og i 2018 den engelske FA Cup med Chelsea.

