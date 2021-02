Buffon straffet for blasfemi

Gianluigi Buffon må til lommerne og betale 37.000 kroner i bøde for at have råbt blasfemiske ord efter en holdkammerat

Det kan godt være, at Gianluigi Buffon med sine 43 år er den mest rutinerede spiller på Juventus' hold. Men det er ikke ensbetydende med, at han er den mest fornuftige.

I hvert fald er den italienske veteran netop blevet idømt en bøde på 5000 euro - cirka 37.000 kroner - for i en kamp at have råbt blasfemiske vendinger efter en holdkammerat.

Det gik 19. december ud over Manolo Portanova, da Juventus vandt over Andreas Cornelius og Parma.

Det er det italienske fodboldforbund, der har gennemset videooptagelser fra kampen, hvor de altså mener at have bevist, at Buffon har råbt 'Dio' - Gud - og den går ikke i katolicismens højborg, hvor en ny blasfemilov er blevet brugt mod flere spillere.

De tomme stadioner har gjort det lettere at høre, hvad spillerne siger, og derfor er Romas Bryan Cristante og Lazios Manuel Lazzari begge blevet idømt bøder og en spilledags karantæne.

Den slipper Buffon dog for, da det kun er tv-billederne, han bliver dømt på, og han har tidligere hævdet, at han kun ytrede ordet 'zio', der betyder onkel - hvad end han så skulle gøre brug af det for.

Der er i øvrigt sager på vej mod Romelu Lukaku og Zlatan Ibrahimovic, der i kampen mellem Milan og Inter deltog i en ophedet ordveksling, ligesom også en episode med Inter-træner Antonio Conte og Juventus-ejer Andre Agnelli ved sidste uges pokalkamp mellem de to hold.

