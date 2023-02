Bundhold stikker kæp i hjulet på Inters Napoli-jagt

Det bliver sværere og sværere at forestille sig, at den fodboldgale by Napoli ikke kan bryde ud i mesterskabsjubel for første gang siden 1990, når kalenderen rammer de tidlige sommermåneder.

Inter er nærmeste forfølger i Serie A-tabellen, men efter et nyt pointtab efter 0-0 ude mod Sampdoria, har Milano-klubben hele 15 point op til Napoli.

Der resterer 16 spillerunder af ligaen.

Inter kunne ikke få nedbrudt Sampdorias defensiv, som sled hårdt for at få et enkelt point ud af det målløse opgør.

Klubben fra Genoa er i gang med en skrækkelig sæson, hvor det kun er blevet til to sejre efter nu 22 spillerunder. Med 11 point på kontoen er man næstsidst i tabellen og i overhængende nedrykningsfare.

Der er otte point op til Spezia, som er første hold på den behagelige side af nedrykningsstregen.

Inter havde store problemer med træfsikkerheden mandag aften i Genoa, hvor profiler som Romelu Lukaku og Lautaro Martínez skød med løst krudt.

Gæsterne havde 26 skud på mål, men hvor 7 af dem blev blokeret, ramte kun 5 af de resterende 19 forsøg inden for målrammen.