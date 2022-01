Canadisk fodbold-jubel: Henter europamester

Foruden nogle få lejeophold i andre klubber har Lorenzo Insigne spillet i Napoli i hele sin karriere. Til sommer er det slut.

Den 30-årige offensivspiller rykker teltpælene op i Italien, flyver dem over Atlanterhavet og hamrer dem i canadisk jord.

Napoli-anføreren har således underskrevet en fireårig kontrakt i Toronto FC, der spiller i den nordamerikanske liga, MLS. Det bekræfter canadierne på deres hjemmeside.

Toronto får Insigne kvit og frit. Hans kontrakt i Napoli udløber nemlig til sommer.

Skiftet kommer efter nogle måneder, hvor Napoli har forsøgt at få Lorenzo Insigne til at blive i den syditalienske klub, men det har ikke været så let.

Offensivspillerens agent har således flere gange været i pressen for at ytre sin utilfredshed med de kontraktudspil, Napoli har disket op med. En af meldingerne var, at Napoli ville halvere klubikonets løn.

Canadisk jubel

Det har dog hele tiden været meldingen, at forhandlingerne fortsatte, men på et tidspunkt strandede de, og det er de godt tilfredse med i Canada.

- Det er en historisk og spændende dag for klubben, siger klubpræsident Bill Manning til Toronto FC's hjemmeside.

- Lorenzo er en offensivspiller i verdensklasse, og han er på toppen af sin karriere. Han blev europamester med Italien og har spilet på de største scener i sin klubkarriere med Napoli, siger Bill Manning.

Den 30-årige italiener spillede fra start i seks ud af syv kampe, da Italien snuppede EM-trofæet i sommer. Han blev sparet i den sidste gruppekamp mod Wales.

Lorenzo Insigne har indtil videre spillet 416 kampe for Napoli. Han føjer formentlig flere til cv'et i løbet af forårssæsonen, inden han drager mod Canada.