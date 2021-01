Chefen afslører: I gang med Eriksen-skifte

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen skiftede for et års tid siden fra Tottenham til Inter, men tiden i italiensk fodbold har langt fra været den succes, som de involverede i Milano-klubben nok havde håbet på.

Derfor var det ikke overraskende, da Inter-direktør Beppe Marotta forud for det nuværende transfervindue slog fast, at Eriksen var sat til salg. Sådan er det stadig, og der er givetvis også noget i gære.

Christian Eriksens exit fra Inter nærmer sig måske. Foto: Ritzau Scanpix

Processen med at få offensivspilleren sendt videre til en ny klub er i hvert fald i fuld gang, hvis man skal tro Marotta, da han blev spurgt til det af Sky Sport Italia med særligt fokus på en mulig lejeaftale.

- Piero Ausilio (sportschefen red.) arbejder på Eriksen-sagen, og så snart der er noget at fortælle, så siger jeg det til dig, lyder det fra Marotta, som for tiden også har sit at se til rent økonomisk, da spillerne i fire måneder ikke har fået løn.

Derfor peger han da også på, at der er kommet nogle retningslinjer fra bestyrelsen om, at der ikke bliver mulighed for at hente nye spillere til klubben, og at det er meget usandsynligt, at det skulle ændre sig.

Christian Eriksen har på det seneste været rygtet til en række klubber, som både tæller forskellige Premier League-klubber samt storklubben Paris Saint Germain, som netop har fået den tidligere Spurs-manager Mauricio Pochettino ind.

Hos Inter har man haft svært ved at finde plads til Eriksen i Inter-træner Antonio Contes formation, men han er blevet prøvet af på den defensive midtbane, hvor han fungerede som en tilbagetrukket spilfordeler.

