Chefens varme afsked med Eriksen

Inter-manager Simone Inzaghi ærgrer sig over afskeden med Christian Eriksen.

Det fortæller han i et interview med Sky Sport Italia før fredagens kamp mod Salernitana i Serie A.

Fredag blev det officielt, at Christian Eriksen og Inter ophævede kontrakten.

Beslutningen er truffet, eftersom danskeren ikke må spille i Italien på grund af sin pacemaker, som han fik indopereret, efter han kollapsede i Parken under sommerens EM-slutrunde.

Og Simone Inzaghi var nedtrykt over, at det skulle komme her til.

- Det er virkelig ærgerligt, da jeg ville elske at træne Chris. Jeg gav ham et stort kram, og desværre er det ikke muligt for ham at spille i Italien, siger manageren.

Men til trods for det vemodige farvel melder Christian Eriksens agent om godt nyt for fremtiden - .

Christian Eriksen nåede at spille 60 kampe og score otte mål i sin tid i Inter, som begyndte i januar 2020 med skiftet fra Tottenham.

I skrivende stund fører Inter med 3-0 over Salernitana og ser dermed ud til at forsvare førstepladsen i Serie A med fire point ned til bysbørnene fra AC Milan.

