Chokmelding: Pønser på Ronaldo-transfer

Et italiensk mesterskab er ikke nok. Hverken for Juventus eller Cristiano Ronaldo.

Det overraskende exit i kvartfinalen af Champions League sendte storklubbens spillere på ferie - og manageren ud af vagten.

Maurizio Sarri er fortid i Torino, og det samme gælder måske snart den portugisiske verdensstjerne.

Det er den højt respekterede spanske journalist Guillem Balague, der i radioprogrammet BBC 5 Live Sport sætter fart i det, der kan blive sensommerens helt store transfer-karusel.

Balague, der er forfatter til biografien om Ronaldo og har over en million følgere på Twitter, kommer med opsigtsvækkende meldinger i udsendelsen, der allerede er delt massevis på de sociale medier.

Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Her fortæller han, at Juventus har forsøgt at afskibe Ronaldo til adskillige klubber, men at det hidtil ikke har været muligt grundet portugiserens enorme hyre.

Men hvordan kan man overhovedet overveje et muligt farvel til ikonet, der i denne sæson har nettet 31 gange i den hjemlige turnering - og ene mand gang på gang har været talisman for et skrantende storhold, som var lige ved at blive indhentet i toppen af Serie A?

Svaret er naturligvis af økonomisk karakter. Ronaldo anslås at tjene 240 millioner kroner om året i Juventus, ligesom en transfer af portugiseren kunne frigive yderligere midler til forstærkninger for klubbens nye manager Andrea Pirlo.

Og hvad er så mere naturligt end at hive stenrige Paris Saint-Gerrmain ind i ligningen også:

- Årsagen til, at Cristiano Ronaldo er blevet sat i forbindelse med PSG, er ikke så meget, at PSG har planer om at købe ham, men skyldes at, Jorge Mendes (Ronaldos agent, red.) har fået instrukser om at finde en ny klub til Ronaldo, siger Balague.

Den femdobbelte indehaver af Ballon d'Or har spillet to sæsoner for Juventus siden skiftet fra Real Madrid i 2018.

I Torino er det foreløbig blevet til to italienske mesterskaber, men topscorer-titlen mangler portugiseren endnu at erobre. I sin første sæson nettede han 21 gange i ligaen, mens han i indeværende noterede sig for 31 træffere.

Det var dog ikke nok til at sætte sig på tronen, da Lazio-angriberen Ciro Immobile nåede op på imponerende 36 mål.

Cristiano Ronaldos nuværende kontrakt løber til 30. juni 2022.

