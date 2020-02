Medarbejderne i Inters fanshop har fået travlt, og trykmaskinen er ekstra varm i disse dage.

For med Christian Eriksens ankomst til Milano-klubben tirsdag er trøjesalget eksploderet.

Således kan den italienske sportsavis Corriere dello Sport fortælle, at Christian Eriksens trøje nummer 24 er den mest solgte lige nu.

Avisen kalder salget af danskerens trøje som et boom.

Den er mest sælgende i både klubbens onlineshop, mens også i fanbutikkerne i Milano. Der er Eriksen-mania hos Milanos Inter-fans - og med en god indsats søndag aften kan feberen hos de gale italienske fodboldfans stige.

Træner Antonio Conte forklarer i søndagens udgave af La Gazetto dello Sport, hvor står betydning indløbet af danskeren her.

- Christian er et stort kup for Inter. Vi taler om en spiller, der var i stand til at selv at vælge, og han valgte os. Det giver os stolthed og tilfredshed for vores sammenhold. Nu må tiden vise, hvordan vi klarer os. Det er vigtigt, at vi hurtigt får integeret vores nye spillere. Det skal befinde sig godt i klubben, for så er de i stand til at modstå presset udefra.

Salgsboderne udefor San Siro havde allerede Eriksen-trøjer klar dagen efter, at han var præsenteret i Inter. Foto: Lars Poulsen

Christian Eriksen ankom mandag til Milano, hvor han gennemgik to lægetjek. Tirsdag præsenterede Inter ham gennem Instagram-opslag, hvor han var fotograferet i Scala Operaen. Samme dag trænede han for første gang med på træningsanlægget Appiano Gentile, og onsdag aften blev der uventet brug for ham, da Fiorentina udlignede i pokalsemifinalen på San Siro. Minuttet efter, at Christian Eriksen trådte ind på banen scorede Inter sejrsmålet.

Nu har danskeren været på træningsbanen fire gange i sin nye klub, og siden torsdag har Conte forceret den taktiske træning, så Christian Eriksen hurtigt kan blive spillet ind hos mesterskabsbejlerne. Conte har efter tre 1-1-kampe i træk brug for, at danskeren er med til at stable Inter-sejre. Eriksen har brug for Conte, så danskeren kan bevis sit værd i klubben - og indfri de tårnhøje forventninger fra klubbens fans.

Der er Eriksen-mania i Milano. Danskeren er udset som den brik, der kan fravriste Juventus mesterskabet. Foto: Lars Poulsen

Siden sin ankomst til Inter har Christian Eriksen været på forsiden af La Gazetto dello Sport - hver dag siden tirsdag - og en så stor hype for en enkelt spiller har Italien ikke oplevet siden 2018, hvor Juventus signede Cristiano Ronaldo fra Real Madrid.

- Christian Eriksen spillede nogle kampe for Tottenham, og jeg synes, at han er rimelig form. Nu træner vi meget, så han kan forstå vores spil. Både jeg og mine ansatte har talt meget med ham, så han kan forstå, hvad vi vil have ham til både med og uden bold. Han er den type, der straks forstår os. Vi er meget glade for, at han er i Inter, siger Conte.

Danskeren blev købt fri af sin kontrakt med London-klubben Tottenham et halvt år før kontraktudløbet. Aftalen med Inter løber frem til sommeren 2024.

