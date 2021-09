Comeback efter 12 års karantæne

Han var ude. Definitivt færdig som fodboldspiller.

Da Francesco Flachi i 2009 for anden gang testede positiv for kokain, faldt hammeren. Den dengang 34-årige fodboldspiller blev idømt 12 års karantæne. Hans karriere var i praksis forbi.

Og dog.

For Flachi pusler nemlig på et comeback, når hans karantæne udløber 12. januar.

Den tidligere Sampdoria-profil er klar over, at han som 46-årig ikke kan gøre sig i Serie A, men det er heller ikke planen.

I stedet vil han spille for den lille klub Signa, der hører til i Toscana Eccellenza, der er en regionalliga, som giver oprykning til Serie D. Ja, faktisk er han allerede med ved holdets træninger, selvom han først må spille om fire måneder.

- Jeg kommer til at halse efter på fysikken - så jeg bliver nødt til at bruge al min erfaring.

- Jeg har indtil januar til at komme i form. Men jeg skal ikke løbe om kap med dem på 20 år - jeg skal spille med modenhed og bruge mit hoved, siger Flachi ifølge Libero Quotidiano.

Fra 1999 var han i otte sæsoner en dominerende spiller i Mikkel Damsgaards klub Sampdoria, og på trods af sin dom er han fortsat en populær skikkelse i Genova-klubben. Flachi afslører da også, at han har fået flere positive tilkendegivelser fra flere fans fra både Sampdoria og fra Fiorentina, hvor han spillede i sine første seks år som professionel.

I sine velmagtsdage var Francesco Flachi en profil i Serie A og spillede med nummer 10 i Sampdoria. Foto: Italo Banchero/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg har altid hjulpet klubben, så godt jeg kunne - med at udvikle de unge spillere, men på grund af min karantæne har jeg ikke måttet være træner, fortæller Flachi, der fik ideen om et comeback ved en middag med klubbens præsident, Andrea Ballerini.

- Han drillede mig og sagde, at jeg var for gammel til at vende tilbage til banen. Han sagde, 'du kan ikke'. Så jeg tog imod udfordringen, og vi blev enige, siger Flachi.

Signa 1914, som den lille Firenze-klub formelt hedder, håber nok på, at Flachi finder lidt af den målnæse frem, som han viste i Sampdoria. Her er han nummer tre på alletiders topscorerliste efter ikonerne Roberto Mancini og Gianluca Vialli med 110 scoringer i 280 kampe.

Og så kan Signa ellers håbe på, at det er det eneste, Flachi bruger næsen til ...